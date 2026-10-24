Rộn ràng Liên hoan nghệ thuật quần chúng và Ngày hội cốm Khẩu Nua Pái

Các đại biểu tham dự chương trình.

Liên hoan có sự tham gia biểu diễn của các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn xã, với nhiều tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Các tiết mục được chuẩn bị công phu, với trang phục, đạo cụ phong phú, tạo không khí vui tươi, thu hút sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo nhân dân.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Xã Nghĩa Tá ra mắt các đội văn nghệ quần chúng.

Đây là dịp để các đội văn nghệ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; khuyến khích gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn.

Xã Nghĩa Tá công bố Nhãn hiệu tập thể Khẩu Nua Pái.

Dịp này, xã Nghĩa Tá vui mừng đón nhận quyết định công nhận nhãn hiệu tập thể Khẩu Nua Pái. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định giá trị sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, tạo cơ sở để quảng bá, nâng cao uy tín sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống.