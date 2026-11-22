Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bạc Liêu; Ngô Vũ Thăng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, các vị Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, ban quản trị các chùa Khmer Nam tông và đông đảo người dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự khai mạc Liên hoan Múa và độc tấu, hoà tấu nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau năm 2026.

Phát biểu khai mạc liên hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Chí Công nhấn mạnh: Trong kho tàng di sản văn hoá của đồng bào Khmer Nam Bộ, nghệ thuật múa truyền thống và nhạc ngũ âm giữ vị trí thiêng liêng, gắn bó mật thiết với đời sống phum sóc và mái chùa Khmer. Tiếng nhạc ngũ âm là thanh âm lễ hội, nhịp đập của lòng biết ơn trời đất, mùa màng và tổ tiên; mỗi điệu múa gửi gắm khát vọng ấm no và sự gắn kết cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Chí Công, Trưởng Ban tổ chức, phát biểu khai mạc liên hoan.

Liên hoan quy tụ 9 đội văn nghệ đến từ các địa phương với gần 200 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công - những người đang bền bỉ giữ lửa và trao truyền bản sắc văn hoá cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Ban Giám khảo làm việc công tâm, khách quan; các đội tham gia phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin và sáng tạo trên nền tảng truyền thống để mang đến những tiết mục đặc sắc.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều tặng hoa các thành viên Ban Giám khảo.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt (bên trái) và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia liên hoan.

Liên hoan được tổ chức trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, gắn với Lễ hội truyền thống Ok Om Bok của đồng bào Khmer.

Ngay phần mở màn, không gian chùa Xiêm Cán rộn ràng với 2 tiết mục của Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau: múa "Chào mừng Ngày hội" (Biên đạo: NSƯT Thạch Thị Sa Thane; Âm nhạc: Kiên Viasana) và hoà tấu nhạc khí "Phum sóc bên dòng nước phù sa" (Cải biên, hoà âm, phối khí: Thạch Bachs). Nhịp trống, tiếng đàn ngũ âm hoà quyện cùng những bước múa uyển chuyển đã tái hiện sinh động đời sống văn hoá đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Nhiều tiết mục ca múa đặc sắc do Đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau biểu diễn, tạo không khí vui tươi cho liên hoan.

Sau lễ khai mạc, 3 đội: xã Hưng Hội, Xã Hồ Thị Kỷ và phường Hiệp Thành bước vào phần tranh tài đầu tiên.

Tiết mục múa trống chhay-dăm của đội xã Hưng Hội.

Phần thi múa gáo nhịp nhàng của các em nhỏ đội Xã Hồ Thị Kỷ.

Đông đảo đồng bào Khmer và du khách theo dõi, cổ vũ cho các đội tham gia liên hoan.

Không chỉ là sân chơi biểu diễn và giao lưu kinh nghiệm thực hành nghệ thuật, liên hoan còn mang ý nghĩa tri ân các nghệ nhân tâm huyết, bồi đắp tinh thần đoàn kết các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa và quảng bá nét đẹp văn hoá, di sản, lòng hiếu khách của người dân địa phương đến du khách.

Liên hoan kéo dài trong 3 đêm và dự kiến bế mạc vào tối 24/11.

Khép lại đêm khai mạc, đông đảo đại biểu và người dân cùng theo dõi chương trình bắn pháo hoa trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời chùa Xiêm Cán (phường Hiệp Thành) trong đêm khai mạc Liên hoan Múa và độc tấu, hoà tấu nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau năm 2026.