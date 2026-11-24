Dự chương trình khai mạc có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo các xã, phường; các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cùng đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu và Nhân dân, du khách tham dự chương trình liên hoan

Các đại biểu và Nhân dân, du khách tham dự chương trình liên hoan

Ban Giám khảo Liên hoan múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2026 theo dõi các phần thi

Trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của xứ Lạng, múa sư tử dân tộc Tày, Nùng là một loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào. Không chỉ mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an, no ấm, múa sư tử còn thể hiện tinh thần thượng võ, sức mạnh cộng đồng, niềm tin và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp.

Năm 2017, múa sư tử của người Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa cho đại diện các đội thi

Liên hoan năm nay quy tụ 13 đội thi đến từ các cụm, xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn - những người đang trực tiếp gìn giữ, thực hành và trao truyền nghệ thuật múa sư tử dân tộc Tày, Nùng.

Mỗi đội có thời gian thi từ 15 - 20 phút, tập trung biểu diễn các bài múa sư tử truyền thống (múa nghi thức, múa chào, múa vui hội), biểu diễn võ thuật cổ truyền (tay không, gậy, đoản đao, đinh ba, kiếm) cùng các màn trình diễn kỹ thuật điêu luyện (nhảy bàn, trồng cây chuối, nhảy qua vòng lửa, tẳng giảo) và biểu diễn các trò diễn liên quan.

Màn biểu diễn "Tẳng giảo" của các thành viên cụm số 4 Đội múa sư tử mèo xã Hội Hoan và xã Văn Lãng

Phần thi đặc sắc của đội thi cụm số 3 Đội múa sư tử mèo xã Công Sơn

Tại liên hoan, các đội đã trình diễn những bài múa sư tử truyền thống đặc sắc kết hợp các nghi thức chào, bái trống, khai quang, múa vui hội với những màn biểu diễn võ thuật cổ truyền và kỹ thuật điêu luyện như nhảy bàn, trồng cây chuối, nhảy qua vòng lửa, tẳng giảo…

Các tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện sự khéo léo, sức mạnh và tinh thần thượng võ, góp phần tái hiện nét đẹp văn hóa dân gian đặc trưng của đồng bào Tày, Nùng xứ Lạng.

Mỗi phần trình diễn không đơn thuần là một bài múa mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa nghi lễ, nghệ thuật, võ thuật và những trò diễn dân gian, tái hiện không gian lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào Tày, Nùng. Đó cũng chính là cơ hội để các nghệ nhân thể hiện tài năng, sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết và tình yêu đối với di sản văn hóa quê hương.

Phần thi của đội thi cụm số 6 Đội múa sư tử mèo thôn Văn Can, xã Hồng Phong

Liên hoan là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật múa sư tử truyền thống của đồng bào Tày, Nùng; quảng bá nét đẹp văn hóa đặc sắc của xứ Lạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch địa phương.

Theo kế hoạch, chương trình tổng kết, trao giải và công diễn các tiết mục xuất sắc của liên hoan sẽ diễn ra vào tối cùng ngày (24/11).