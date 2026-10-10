Rộn ràng Liên hoan Cồng chiêng và Tuyên truyền ca khúc cách mạng thanh thiếu nhi Gia Lai
Ngày 9-10, tại xã Chư Păh, Liên hoan Cồng chiêng và Liên hoan Tuyên truyền ca khúc cách mạng trong thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026 diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần yêu quê hương, đất nước.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ron-rang-lien-hoan-cong-chieng-va-tuyen-truyen-ca-khuc-cach-mang-thanh-thieu-nhi-gia-lai-post601639.html