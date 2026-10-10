Rộn ràng Liên hoan Cồng chiêng và Tuyên truyền ca khúc cách mạng thanh thiếu nhi Gia Lai

Năm mươi năm sau ngày cùng khoác lên mình màu áo lính, những người đồng ngũ quê hương Ứng Hòa gặp lại nhau, mang theo ký ức tuổi trẻ và tình đồng đội bền chặt. Cuộc gặp là dịp tri ân những người đã ngã xuống, động viên nhau sống khỏe, sống tốt và gửi tới con cháu bài học về lòng yêu nước, nghị lực, nghĩa tình.