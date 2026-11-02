Rộn ràng lễ mừng nhà rông mới dưới chân núi lửa Chư Đang Ya

Những trai tráng khỏe mạnh trình diễn các động tác múa khiên

Ngày 31.10, tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ, Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND xã Biển Hồ phục dựng Lễ mừng nhà rông mới của đồng bào Gia Rai. Sự kiện không chỉ bảo tồn di sản độc đáo mà còn mang đến trải nghiệm văn hóa ấn tượng cho du khách nhân Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya.

“Linh hồn” của buôn làng

Trong đời sống tâm linh và cộng đồng của người Gia Rai, nhà rông được coi là “linh hồn” của làng, nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết, nơi diễn ra các hoạt động tín ngưỡng quan trọng nhất.

Mỗi khi một nhà rông mới hoàn thành, dân làng lại cùng tổ chức lễ mừng để tạ ơn các vị Yang (thần linh), cầu mong mưa thuận gió hòa, buôn làng bình an và mùa màng no đủ.

Ngày nay, việc dựng một ngôi nhà rông đúng chuẩn phong tục truyền thống gặp không ít khó khăn, khiến nghi lễ mừng nhà rông mới dần trở nên hiếm hoi. Nhờ sự hỗ trợ từ UBND tỉnh Gia Lai trong năm 2026, làng Ia Gri đã hoàn thành ngôi nhà rông mới trong niềm hoan hỷ của toàn thể bà con.

Tiếng cồng chiêng ngân vang giữa khoảng sân tại Lễ mừng nhà rông mới ở làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya

Đêm trước ngày diễn ra lễ chính, bà con trong làng đã cùng nhau thực hiện tục khóc trâu, một nét văn hóa tâm linh giàu cảm xúc, thể hiện sự thành kính trước khi dâng lễ vật lên các Yang.

Phục dựng Lễ mừng nhà rông mới của đồng bào Gia Rai tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ

Những trai tráng khỏe mạnh trình diễn các động tác múa khiên uyển chuyển, nhịp nhàng hòa cùng vòng xoang của dân làng và du khách.

Phát triển du lịch từ gốc văn hóa bản địa

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xúc động chia sẻ: “Nhà rông là linh hồn của làng. Ở đó có tiếng nói của già làng, có tiếng cồng chiêng của cha ông, có những vòng xoang nối tiếp... Một ngôi nhà rông được dựng lên không chỉ bằng gỗ, tre, tranh, mà còn bằng sự đồng lòng, tình đoàn kết và niềm tin của cả cộng đồng”.

Hội đồng già làng thực hiện nghi lễ cúng nhà rông mới

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhấn mạnh định hướng phát triển du lịch gắn liền với việc bảo tồn di sản.

“Chúng ta phát triển du lịch không phải để thay đổi văn hóa của bà con theo thị hiếu của du khách, mà để những giá trị văn hóa đích thực được biết đến, được trân trọng và trường tồn. Nhà rông trước hết phải là nhà rông của dân làng. Tiếng chiêng trước hết phải ngân lên từ đời sống của cộng đồng. Và khi văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, thì chính bà con phải là người được hưởng lợi”, bà Lịch nhấn mạnh.

Từ những giá trị văn hóa quý báu nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn làng Ia Gri sẽ từng bước phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm việc làm, thêm thu nhập cho người dân.

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp, xây dựng nhà rông làng Ia Gri.

Đồng thời, là cơ hội để những người phụ nữ có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm thủ công, ẩm thực truyền thống; để thanh niên có thể lập nghiệp ngay trên quê hương mình. Để mỗi người dân vừa là người gìn giữ di sản, vừa là người kể câu chuyện văn hóa của dân tộc mình với thế giới.

Nhịp nhàng hòa cùng vòng xoang của dân làng

Đó cũng chính là định hướng mà tỉnh Gia Lai đang hướng tới: phát triển du lịch xanh, bền vững, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy cộng đồng làm trung tâm và lấy hạnh phúc, sự ấm no của người dân làm thước đo.

Sau phần lễ trang trọng, không gian nhà rông chuyển sang phần hội náo nhiệt. Người dân địa phương cùng du khách thập phương đã hòa mình vào nhịp chiêng xoang, thưởng thức các món ăn ẩm thực truyền thống được chế biến từ lễ vật dâng cúng, khép lại một ngày hội cộng đồng trọn vẹn và ấm áp tình đoàn kết.