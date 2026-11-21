Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đến dự.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương vua Lý Thái Tổ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ.

Không khí rộn ràng Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Tiết mục trống hội biểu diễn tại lễ khai mạc.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc.

Các nghệ nhân và đại diện cộng đồng các xã, phường trực tiếp tham gia trình diễn, giới thiệu những giá trị di sản được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đông đảo người dân và du khách có mặt từ sớm quanh hồ Hoàn Kiếm để theo dõi đoàn diễu hành di sản với những mô hình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026

Các nghệ nhân và đại diện cộng đồng các xã, phường trực tiếp tham gia trình diễn, giới thiệu những giá trị di sản được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trình diễn Lễ rước đền Sóc tại chương trình.

Trình diễn tín ngưỡng thờ Chử Đồng Tử tại chương trình. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Các nghệ nhân và đại diện cộng đồng các xã, phường trực tiếp tham gia trình diễn, giới thiệu những giá trị di sản được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trò chơi kéo co đền Trấn Vũ được giới thiệu, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa dân gian trong đời sống cộng đồng.

Các nghệ nhân và đại diện cộng đồng các xã, phường trực tiếp tham gia trình diễn, giới thiệu những giá trị di sản được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Chương trình diễu hành quy tụ 18 khối, với khoảng 2.300 nghệ nhân và Nhân dân đến từ 48 xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Các loại hình nghệ thuật dân gian như ca trù, hát xẩm, chèo tàu Tổng Gối, múa bồng và cồng chiêng của người Mường được trình diễn tại sự kiện.

Chương trình diễu hành quy tụ 18 khối, với khoảng 2.300 nghệ nhân và Nhân dân đến từ 48 xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Không khí rộn ràng Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội.

Không khí rộn ràng Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội.

Đông đảo quần chúng nhân dân đến dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026.