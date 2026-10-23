Rộn ràng lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống

Tuyến đường vào khu vực Lễ hội vinh danh làng nghề ở thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên được trang trí cờ hoa rực rỡ. Ảnh: PV

Ngay từ sáng sớm, không khí lễ hội đã lan tỏa khắp các ngả đường vào làng nghề Vạn Điểm. Cờ hoa được trang hoàng rực rỡ, các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ khắp mọi miền về khu vực lễ hội tạo nên khung cảnh đông vui, nhộp nhịp khiến không gian lễ hội thêm phần ấm áp, gần gũi.

Anh Dương Xuân Hai tập trung trưng bày, giới thiệu sản phẩm đồ gỗ khảm trai, ốc tại Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026. Ảnh: PV

Anh Dương Xuân Hai ở xã Chuyên Mỹ cho biết, chúng tôi đưa sản phẩm sập gụ, tủ chè và những bức hoành phi, câu đối được làm bằng chất liệu gỗ khảm trai, ốc đến để giới thiệu, trưng bày tại lễ hội. Mỗi loại sản phẩm có giá bán khác nhau, riêng bộ sập gụ và bức câu đối khảm ốc tinh xảo có giá bán 240 triệu đồng/01 bộ.

“Đến với lễ hội, niềm vui lớn nhất đó là nghề truyền thống được vinh danh và đây cũng là dịp để chúng tôi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giao lưu văn hoá vùng miền. Hy vọng, dịp lễ hội lần này sản phẩm gỗ khảm trai, ốc sẽ được kết nối tiêu thụ mạnh hơn trên thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế”, anh Dương Xuân Hai cho biết.

Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 do UBND xã Phú Xuyên và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 23 đến 26-10. Lễ hội quy tụ 120 gian hàng sản phẩm làng nghề truyền thống, nông sản- đặc sản vùng miền của Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm. Ảnh: PV

Sáng 23-10, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tập trung trưng bày các gian hàng sản phẩm đồ mộc cao cấp, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông sản- đặc sản vùng miền. Các gian hàng đều được bài trí đẹp, hàng hóa đảm bảo chất lượng, tạo thuận lợi để người dân, du khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm trong suốt những ngày diễn ra lễ hội.

“Những ngày diễn ra lễ hội, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi được chào đón các bạn hàng, đối tác và du khách gần xa đến với làng nghề. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm sẽ có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối kênh tiêu thụ để sản phẩm tiếp tục vươn xa trên thị trường”, anh Trần Quang Sơn ở thôn Vạn Điểm cho biết.

Gian hàng trưng bày sản phẩm, đặc sản vùng miền tỉnh Lào Cai. Ảnh: PV

Trong những ngày lễ hội, niềm vui không chỉ hiện hữu trên gương mặt các bậc cao niên, những người đã dành cả cuộc đời tâm huyết gắn bó với nghề truyền thống, mà còn lan tỏa đến lớp trẻ đang tiếp bước cha ông giữ lửa làng nghề. Tất cả cùng hòa nhịp niềm vui, nhớ về với cội nguồn cội, tự hào về lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hoá làng nghề giữa nhịp sống hiện đại.

Lễ hội không đơn thuần là một sự kiện văn hóa, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh Hà Nội, giới thiệu, vinh doanh những giá trị đặc sắc của nghề mộc truyền thống và các sản phẩm nông sản- đặc sản vùng miền đến với bạn bè, du khách thập phương.

“Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống, quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, góp phần kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, đây cũng là dịp để xã Phú Xuyên tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch làng nghề gắn với chuyển đổi số và đưa sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung chia sẻ.

Lễ hội là dịp tốt để giới thiệu, quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền, kết nối thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ảnh: PV

Với sự phối hợp chuẩn bị chu đáo, Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 sẽ khai mạc vào tối nay, là nguồn động lực để các làng nghề truyền thống tiếp tục được bảo tồn, phát huy, sản phẩm nông sản- đặc sản vùng miền được kết nối, lan toả, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo nền tảng phát triển bền vững trong tương lai.