Rộn ràng Lễ hội Trung thu truyền thống tại Hà Nội

Với chủ đề gắn liền với những nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu, Lễ hội giới thiệu không gian trang trí, tiểu cảnh lễ hội, mâm cỗ trông trăng và các sản phẩm đồ chơi dân gian quen thuộc như đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, tò he, mặt nạ giấy…

Qua đó, giúp thiếu nhi tìm hiểu, khám phá những giá trị văn hóa được các thế hệ cha ông gìn giữ và trao truyền, đồng thời khơi dậy niềm yêu thích, sự trân trọng đối với bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ hội Trung thu 2026 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: Việt Hoàng

Trong khuôn khổ Lễ hội, các hoạt động trưng bày, triển lãm tranh thiếu nhi, giới thiệu các tác phẩm tham gia "Cuộc thi mỹ thuật và thiết kế thời trang thiếu nhi Thành phố mở rộng 2026". Những bức tranh giàu màu sắc, thể hiện nét vẽ hồn nhiên, trong sáng và ước mơ của thiếu nhi về một thế giới chan hòa tình yêu thương, nơi trẻ em được học tập và vui chơi.

Ngoài ra, các hoạt động vui chơi, trải nghiệm và thực hành sáng tạo cũng là một điểm nhấn của Lễ hội Trung thu 2026. Các em thiếu nhi được tham gia làm đồ chơi Trung thu truyền thống, trải nghiệm nghề thủ công như gốm, mây tre đan, thêu tay, nặn tò he, gấp lá dừa nghệ thuật; làm bánh Trung thu và thực hiện các sản phẩm thủ công, mỹ thuật phù hợp với lứa tuổi.

Một số hoạt động tại Lễ hội Trung thu 2026 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: Việt Hoàng

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu cùng nghệ sĩ, diễu hành đường phố, múa lân sư rồng và rước đèn đón Trăng tiếp tục mang đến không khí vui tươi, rộn ràng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật "Trung thu cho em" và hoạt động phá cỗ trông trăng tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa thiếu nhi, gia đình và cộng đồng, góp phần bồi đắp tình cảm yêu thương, sẻ chia và những ký ức đẹp về Tết Trung thu.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn tạo ra một sân chơi văn hóa lành mạnh, an toàn, hấp dẫn; giúp các em thiếu nhi được vui chơi, trải nghiệm và khám phá những nét đẹp truyền thống, qua đó góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em./.