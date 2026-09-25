Rộn ràng lễ hội Trung thu, học sinh thêm trải nghiệm và gắn kết

Chiều 25/9, Trường Tiểu học Đông Ngạc (phường Đông Ngạc, Hà Nội) tổ chức lễ hội Trung thu với nhiều hoạt động trải nghiệm, vui chơi dành cho học sinh.

Ngay từ đầu chương trình, sân trường đã trở nên rộn ràng với tiếng nhạc, tiếng cười, học sinh háo hức hòa mình vào không khí vui hội trăng rằm, chờ đón những tiết mục nghệ thuật và hoạt động giao lưu.

Nhà giáo Đỗ Thị Vân Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Ngạc cho biết, Tết Trung thu không chỉ là dịp để các gia đình đoàn viên mà còn là ngày hội dành cho thiếu niên, nhi đồng. Qua đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo của gia đình, nhà trường và xã hội đối với trẻ em.

Ban giám hiệu cùng đại diện phụ huynh dự chương trình.

Theo cô Vân Anh, Trung thu cũng là dịp để học sinh được vui chơi cùng bạn bè, lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Năm nay, nhà trường phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với lứa tuổi, tạo không gian vui chơi, trải nghiệm cho các em.

Bên cạnh tham gia trang trí mâm cỗ Trung thu, học sinh còn được trải nghiệm nhiều hoạt động tập thể, qua đó giáo dục tinh thần sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

“Với học sinh, Trung thu tại trường không chỉ là một đêm hội vui chơi mà còn tạo cơ hội để các em được chơi cùng nhau, sẻ chia và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò”, cô Vân Anh chia sẻ.

Đại diện Ban giám hiệu, phụ huynh tặng quà cho học sinh dịp Tết Trung thu.

Sau phần trao quà cho học sinh, không khí lễ hội tiếp tục sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn. Các em hào hứng thưởng thức màn múa lân - sư - rồng, các tiết mục văn nghệ do học sinh biểu diễn; theo dõi chương trình ảo thuật, xiếc và giao lưu tương tác.

Tiếng vỗ tay, tiếng reo vui hòa cùng âm nhạc và sắc màu Trung thu tạo nên không khí gần gũi, vui tươi trong sân trường. Những hoạt động được tổ chức ngay tại trường giúp học sinh có thêm thời gian vui chơi cùng bạn bè, chia sẻ cảm xúc và khám phá những điều thú vị.

Đặc biệt, với học sinh khối 1, các hoạt động tập thể như lễ hội Trung thu góp phần giúp các em nhanh chóng hòa nhập với môi trường tiểu học, làm quen thêm bạn mới và hình thành tình cảm với tập thể lớp, tập thể trường.

Qua những hoạt động trải nghiệm, Tết Trung thu không chỉ mang đến niềm vui mà còn trở thành dịp để học sinh tăng cường giao lưu, rèn kỹ năng hợp tác, sẻ chia và thêm yêu mái trường.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Nhiều tiết mục văn nghệ sôi động tại chương trình do học sinh nhà trường biểu diễn.

Học sinh giao lưu với "chú Cuội" tại lễ hội.

Học sinh thích thú giao lưu cùng “Tôn Ngộ Không”

Học sinh hào hứng giao lưu cùng đội múa rồng.

Cô trò hân hoan vui lễ hội Trung thu.

Sau lễ hội, cô trò hân hoan tổ chức Trung thu tại lớp học.

Lớp 5A3 hân hoan vui Tết Trung thu.

Cô trò lớp 1A9.

Sau lễ hội, cô trò lớp 2A6 hân hoan tổ chức Tết Trung thu tại lớp học.

“Chú Cuội” và cô Hiệu trưởng mang không khí Trung thu đến lớp học.

Cô Hiệu trưởng cùng học sinh vui Tết trung thu tại lớp học.