Rộn ràng Lễ hội Tết cá trên vùng Cao nguyên đá

UBND xã Mậu Duệ (Tuyên Quang) vừa tổ chức Lễ hội Tết cá năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm dân gian.

Tết cá hay Tết Khẩu Ràng - lễ hội đón lúa mới - là nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày tại xã Mậu Duệ.

Thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tại Lễ hội

Hàng năm, vào dịp mùng 9.9 âm lịch, các gia đình tại địa phương lại rộn ràng không khí tất bật, chuẩn bị lễ vật, những món ăn từ cá để dâng lên bàn thờ tổ tiên nhằm bày tỏ lòng biết ơn và cầu mong cho một mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, no ấm.

Năm 2016, Lễ hội Tết cá của dân tộc Tày tại xã Mậu Duệ được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Hoạt động đua cá thu hút đông đảo người dân và du khách

Lễ hội năm nay diễn ra sôi nổi và đa dạng chuỗi hoạt động như: Đua cá, thi câu cá, chế biến thực phẩm truyền thống, trình diễn trang phục dân tộc, thi bò đẹp và trải nghiệm bắt cá bằng tay tại ruộng.

Lễ hội năm nay còn là dịp để địa phương trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương.