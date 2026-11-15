Rộn ràng lễ dâng y Kathina tại chùa Monivongsa Bopharam

Mở đầu các hoạt động là lễ diễu hành diễn ra vào tối 14/11 qua các tuyến đường nội ô Cà Mau. Trong trang phục truyền thống, các đoàn phật tử mang theo cờ hoa, lễ vật, hoà cùng âm thanh rộn ràng của nhạc ngũ âm, tạo nên không khí lễ hội đậm đà bản sắc văn hoá Khmer. Hoạt động không chỉ thể hiện niềm vui trong ngày hội lớn của Phật giáo Nam tông Khmer mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Đoàn diễu hành diễn ra vào đêm 14/11, thu hút đông đảo bà con tham gia.

Các diễn viên Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh tham gia diễu hành vào đêm 14/11.

Sáng 15/11, tại chùa Monivongsa Bopharam, nghi lễ dâng y Kathina chính thức được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, với sự tham dự của đông đảo chư tăng, đại diện chính quyền, phật tử và đồng bào Khmer đến từ nhiều địa phương. Các nghi thức được tiến hành theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer, thể hiện lòng thành kính của phật tử đối với Tam bảo.

Hoà thượng Thạch Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, Trụ trì chùa Monivongsa Bopharam, tham gia đoàn diễu hành quanh chùa sáng 15/11.

Phật tử thành kính diễu hành 3 vòng quanh chánh điện trước khi tiến vào bên trong thực hiện nghi thức dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer.

Hoà thượng Thạch Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, Trụ trì chùa Monivongsa Bopharam, tỉnh Cà Mau, cho biết: Lễ dâng y là dịp Phật tử thành tâm dâng cúng tam y cùng nhiều vật dụng thiết yếu, góp phần hỗ trợ chư tăng có thêm điều kiện trong sinh hoạt và tu tập. Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc, lễ dâng y Kathina còn là dịp để các gia đình, dòng họ và cộng đồng Phật tử cùng nhau hướng về cửa Phật, vun đắp tình đoàn kết, gắn bó trong đời sống cộng đồng.

Chị Lâm Thị Tuyết Kha, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau, cho biết: Tôi cùng các thành viên trong đoàn tham gia diễu hành, biểu diễn múa hát phục vụ bà con trong đêm hội. Đây cũng là dịp tôi cùng dòng họ tụ họp, dâng y, dâng bông cúng dường chư tăng, vừa góp phần tạo phước lành, vừa thắt chặt tình đoàn kết giữa bà con xóm làng, anh chị em trong gia đình.

Các diễn viên Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh tham gia diễu hành và phục vụ văn nghệ dịp lễ dâng y Kathina.

Với nhiều Phật tử, việc tham gia lễ dâng y còn gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp về cuộc sống bình an, gia đình hạnh phúc, sức khoẻ dồi dào và sản xuất thuận lợi. Bà Thạch Thị Sươl, phật tử đến từ thành phố Cần Thơ, bày tỏ mong muốn mọi người luôn mạnh khoẻ, làm ăn khá giả, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ngày càng sung túc.

Phật tử thành kính tham dự nghi lễ dâng y Kathina tại chùa Monivongsa Bopharam.

Bên cạnh các nghi lễ tôn giáo, những hoạt động văn hoá, văn nghệ với các tiết mục múa truyền thống và âm thanh nhạc ngũ âm đặc trưng đã góp phần làm cho ngày hội thêm phong phú, sinh động.

Lễ dâng y Kathina là dịp để đồng bào Khmer gìn giữ nét đẹp văn hoá truyền thống, vun đắp tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Lễ dâng y Kathina tại chùa Monivongsa Bopharam khép lại trong niềm hoan hỉ, thành kính của chư tăng và phật tử. Qua đó, tiếp tục khẳng định giá trị văn hoá, tín ngưỡng tốt đẹp của đồng bào Khmer, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo./.