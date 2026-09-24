Rộn ràng không khí Trung thu khắp phố phường Đà Nẵng

Ngày 20/9, đoàn lân sư rồng Lạc Hồng Hội An bắt đầu xuống phố diễu hành để mong cầu sự bình an cho mọi người. Ảnh: BẢO LÂM

Đoàn lân sư rồng Lạc Hồng trình diễn nhiều tiết mục hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem. Ảnh: BẢO LÂM

Rộn ràng biểu diễn múa lân khắp các tuyến đường phố cổ Hội An. Ảnh: BẢO LÂM

Thần thái của chú lân khi biểu diễn. Ảnh: BẢO LÂM

Em nhỏ tươi cười bên ông Địa trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu. Ảnh: BẢO LÂM

Tiết mục múa rồng được đoàn lân sư rồng Lạc Hồng trình diễn tại phố cổ, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách. Ảnh: BẢO LÂM

Đoàn lân sư rồng Hoàng Thư biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc tại Đêm hội trăng rằm do UBND phường Liên Chiểu tổ chức tối 19/9. Ảnh: BẢO LÂM

Tiết mục múa rồng tranh châu. Ảnh: BẢO LÂM

Tuyến đường Hồ Nghinh (phường An Hải) xuất hiện nhiều đoàn lân biểu diễn trong mùa Trung thu năm nay. Ảnh: BẢO LÂM

Đoàn lân Thái Sơn Đà biểu diễn tiết mục mai hoa thung tại đường Hồ Nghinh (phường An Hải) đêm 20/9. Ảnh: BẢO LÂM

Ánh mắt thích thú của thiếu nhi khi xem các màn múa lân. Ảnh: BẢO LÂM

Đông nghịt người dân đổ ra đường vui chơi Tết Trung thu. Ảnh: BẢO LÂM

Hoạt động biểu diễn múa lân được tổ chức liên tục tại Helio Center. Ảnh: BẢO LÂM

Các đoàn lân biểu diễn tiết mục múa mai hoa thung tại Helio Center. Ảnh: BẢO LÂM

Đông nghịt người đi xem múa lân tại Helio Center trong những ngày này. Ảnh: BẢO LÂM