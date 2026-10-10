Rộn ràng không khí thể thao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, các nội dung thi đấu thể thao đang diễn ra sôi nổi tại Sân vận động tỉnh Điện Biên và Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ. Những màn tranh tài quyết liệt, đậm sắc màu văn hóa truyền thống thu hút đông đảo người dân, du khách đến theo dõi và cổ vũ.

Các vận động viên tranh tài môn đẩy gậy

Ngày hội quy tụ hơn 220 vận động viên thuộc 8 đoàn: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cao Bằng, Lai Châu và Lào Cai. Các vận động viên tranh tài ở 6 môn gồm bóng đá nữ, tù lu, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và ném pa pao.

Trên các sân đấu, các vận động viên thi đấu với tinh thần quyết tâm, cống hiến nhiều màn so tài hấp dẫn. Tiếng reo hò, cổ vũ sôi nổi của khán giả tạo nên bầu không khí náo nhiệt, góp phần làm nổi bật tinh thần thể thao, giao lưu và đoàn kết giữa đồng bào dân tộc Mông đến từ nhiều địa phương.

Đông đảo quần chúng nhân dân theo dõi các nội dung thi đấu

Điểm nhấn của Ngày hội năm nay là lần đầu tiên tổ chức thi đấu môn bóng đá nữ 7 người, với các trận đấu khởi tranh từ chiều 9.10. Nội dung thi đấu mới không chỉ góp phần làm phong phú các hoạt động thể thao mà còn tạo sân chơi để các nữ vận động viên dân tộc Mông giao lưu, thể hiện khả năng và tinh thần thi đấu.

Môn bóng đá nữ 7 người lần đầu tiên tổ chức thi đấu là điểm nhấn của Ngày hội năm nay

Để các hoạt động diễn ra thuận lợi, Ban Tổ chức triển khai đồng bộ công tác điều hành, bố trí địa điểm, phân công lực lượng và trọng tài, bảo đảm các cuộc thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch.

Việc tổ chức thi đấu tại Sân vận động tỉnh và Phố đi bộ Mường Thanh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn tham gia, đồng thời giúp người dân, du khách dễ dàng theo dõi, cổ vũ.

Những màn so tài căng thẳng ở môn bóng đá nữ 7 người

Diễn ra từ ngày 9-11.10.2026, các hoạt động thể thao là một phần quan trọng trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, góp phần bảo tồn, phát huy các môn thể thao truyền thống, tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa đồng bào dân tộc Mông ở các địa phương, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Ngày hội.