Video: Không khí vui tươi, phấn khởi tại phường Quang Trung trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trang trí cờ hoa hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Những ngày tháng 11, từ miền núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến đô thị, nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khoác lên mình diện mạo rộn ràng, tươi vui hơn thường ngày. Tại các nhà văn hóa, sân thể thao, tiếng nhạc, tiếng hát hòa cùng tiếng nói cười tạo nên không khí náo nức của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân cùng nhau tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống thường ngày.

Ông Trần Anh Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố 6, phường Quang Trung chia sẻ: “Sau khi sáp nhập, tinh thần đoàn kết của người dân địa phương ngày càng được củng cố và nâng cao rõ rệt. Để chào mừng sự kiện này, khu dân cư đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như thi đấu bóng chuyền, tổ chức văn nghệ, liên hoan"...

Những lời ca, tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước góp phần lan tỏa niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của mỗi người dân.

Năm 2026, Thanh Hóa tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Sự kết hợp này góp phần làm phong phú thêm nội dung ngày hội, đồng thời tạo không gian để các giá trị văn hóa truyền thống được thể hiện và lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay hoàn cảnh, mỗi người dân đều có thể góp mặt vào ngày hội bằng những cách riêng. Người cao tuổi tham gia các tiết mục văn nghệ, kể chuyện về truyền thống quê hương; thanh niên sôi nổi trong các hoạt động thể thao; phụ nữ, các đoàn thể tích cực chuẩn bị chương trình, trang trí không gian sinh hoạt chung.

Sự tham gia đông vui, nhiệt tình của người dân đã tạo nên sắc thái riêng cho ngày hội, nơi mỗi cá nhân đều cảm nhận được mình là một thành viên của cộng đồng.

Cán bộ và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Thông qua những câu chuyện, kết quả và dấu ấn trong phong trào thi đua tại địa phương, ngày hội trở thành dịp nhìn lại chặng đường nỗ lực của mỗi khu dân cư trong năm. Những chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh hay chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều có dấu ấn từ sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân.

Đặc biệt, việc biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa, cá nhân tiêu biểu và những tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào ở khu dân cư đã tạo sức lan tỏa tích cực. Đó có thể là những người luôn gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách; những gia đình tích cực tham gia hoạt động cộng đồng; hay những cá nhân bền bỉ đóng góp công sức giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Sự ghi nhận ấy không chỉ là niềm vui đối với mỗi cá nhân mà còn khuyến khích nhiều người tiếp tục chung tay vì lợi ích chung.

Đông đảo người dân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Năm nay, việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết. Văn hóa không chỉ hiện diện trong những tiết mục biểu diễn hay trò chơi dân gian mà còn được thể hiện qua cách ứng xử, tinh thần sẻ chia, sự tôn trọng và trách nhiệm giữa những người cùng sinh sống trong một cộng đồng.

Bà Trịnh Thị Do, người dân tổ dân phố 4, phường Quang Trung hào hứng chia sẻ: “Ngày hội năm nay được tổ chức rất quy mô, bài bản vì thế tinh thần bà con chúng tôi rất phấn khởi, hồ hởi khi có dịp cùng nhau đến nhà văn hóa để tham gia các hoạt động vui chơi và gắn kết tình làng nghĩa xóm”.

Trong nhịp sống hiện đại, khi mỗi người ngày càng có nhiều mối quan tâm và công việc riêng, những dịp sinh hoạt cộng đồng như thế càng trở nên ý nghĩa. Bởi hơn cả một ngày hội, đây là cơ hội để mỗi người thêm trân trọng những mối quan hệ gần gũi, nhận thức rõ hơn giá trị của sự gắn kết và trách nhiệm với nơi mình đang sinh sống.

Khi mỗi người dân đều có ý thức đóng góp, mỗi khu dân cư đều phát huy được sức mạnh cộng đồng, những giá trị tốt đẹp của tình làng, nghĩa xóm sẽ ngày càng được bồi đắp. Đó cũng chính là nguồn lực quan trọng để Thanh Hóa phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân...