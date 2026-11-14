Rộn ràng không khí khởi quay Game show “5 ngày 10 tiếng”

Sân chơi được đầu tư về không gian, màu sắc và đạo cụ, tạo điểm nhấn trực quan, thu hút các bạn nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Những gương mặt rạng rỡ với ánh mắt và nụ cười hồn nhiên của các bé trước khi bước vào những thử thách thú vị.

Không khí sôi nổi với những trò chơi vận động liên hoàn trong phần thi “Nào mình cùng chơi nhé”. Không chỉ là cuộc đua về tốc độ, phần thi còn giúp trẻ rèn luyện thể chất, sự khéo léo, tính kiên trì và tinh thần phối hợp với đồng đội.

Ở phần thi “Sàn diễn tuổi thơ”, các mầm non đáng yêu cùng nhau trổ tài và thỏa sức thể hiện năng khiếu nghệ thuật của bản thân thông các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu và đẹp mắt.

Phía dưới sân khấu, đại biểu, giáo viên, phụ huynh và các cổ động viên nhí không ngừng cổ vũ, khiến trường quay như nóng lên theo từng phần chơi.

Các chú quay phim, kỹ thuật viên cũng đang chăm chút từng góc máy, khung hình, cùng nhau góp phần tạo nên một sân chơi hấp dẫn dành cho các bé.

Ban Giám khảo chăm chú theo dõi từng phần thi của các đội để có những nhận xét chính xác và tính điểm thật công bằng cho các bé.

Nếu mỗi phần chơi là một khám phá thú vị, thì phút nghỉ giải lao với những câu hỏi ngộ nghĩnh, đáng yêu của MC Lương Trang đã mang lại tiếng cười sảng khoái và vô cùng thích thú cho các bạn nhỏ. Tất cả đã tạo nên một hành trình trải nghiệm đầy ắp tiếng cười, niềm vui và những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.