Rộn ràng không gian trải nghiệm trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Công chúng trải nghiệm công nghệ thực tế ảo

Gian hàng trải nghiệm thực tế ảo thu hút đông đảo người dân, mang đến cách tiếp cận trực quan, sinh động

Nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng, tạo nên không khí sôi nổi tại Lễ hội

Các gian hàng thủ công mỹ nghệ

Các hoạt động trải nghiệm tạo thêm sức hút cho không gian Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Nhiều du khách nước ngoài hào hứng tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại Lễ hội

Các bạn trẻ khám phá không gian văn hóa tại Lễ hội

Gian hàng giới thiệu tranh Đông Hồ thu hút du khách khám phá nét đẹp của dòng tranh dân gian truyền thống Việt Nam

Gian hàng VTC tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tương tác với khán giả

Không gian các gian hàng quốc tế góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu của Lễ hội

Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm và hòa mình vào không khí văn hóa sôi động