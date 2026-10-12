Rộn ràng không gian Lễ hội Katê 2026 tại Khánh Hòa

Từ ngày 9 đến 11/10, đồng bào Chăm Bàlamôn tại các địa phương phía Nam tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức Lễ hội Katê năm 2026. Là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Katê không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, tri ân chư thần, tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng độc đáo.

Các thiếu nữ Chăm trong trang phục truyền thống chuẩn bị cho nghi lễ. Ảnh: Mai Đông - Thanh Sơn.

Mở đầu lễ hội là nghi thức rước y trang Nữ thần Pô Inư Nưgar và các vị vua Chăm từ vùng đồng bào Raglai về các đền tháp cổ. Tại đây, các chức sắc Bàlamôn và sư cả thực hiện nghi lễ truyền thống nghiêm trang như mở cửa tháp, tắm tượng và cúng tế. Phần hội diễn ra sôi nổi với âm vang rộn rã của tiếng trống Gi năng, kèn Saranai, múa quạt Chăm cùng các hội thi dân gian hấp dẫn: làm bánh gừng, giã gạo, dệt thổ cẩm…

Sau phần lễ tại đền tháp, không khí Katê tiếp tục lan tỏa về các làng Chăm với lễ cúng Thần làng, giao lưu văn nghệ, thể thao và trưng bày sản phẩm làng nghề. Tại mỗi gia đình, người dân thành kính cúng gia tiên, sum họp, đón tiếp khách quý và trao nhau những lời chúc tốt lành cho một vụ mùa mới ấm no, hạnh phúc.

Một số hình ảnh ấn tượng ghi nhận tại Lễ hội Katê 2026 ở tỉnh Khánh Hòa:

Thiếu nữ Chăm cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với gia đình và bản thân tại tháp Pô Klong Garai. Ảnh: Mai Đông - Thanh Sơn.

Các thiếu nữ Chăm trong điệu múa quạt chào mừng khai mạc Lễ hội Katê tại tháp Pô Klong Garai. Ảnh: Mai Đông - Thanh Sơn.

Cụ già Chăm với nụ cười rạng rỡ, đầu quấn khăn đỏ truyền thống, thể hiện niềm vui và sự hân hoan trong ngày lễ hội. Ảnh: Mai Đông - Thanh Sơn.

Vũ điệu múa Chăm. Ảnh: Mai Đông - Thanh Sơn.

Tiết mục múa truyền thống mang đặc trưng nghề làm gốm tại Lễ hội Gốm Chăm Bầu Trúc lần thứ I năm 2026. Ảnh: Mai Đông - Thanh Sơn.

Các em thiếu nhi tham gia Hội thi viết chữ Chăm với chủ đề “Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm”. Ảnh: Mai Đông - Thanh Sơn.

Đoàn chức sắc và bà con đồng bào Chăm trong trang phục truyền thống rước y trang lên đền tháp chính Pô Klong Garai. Ảnh: Mai Đông - Thanh Sơn.

Điệu múa quạt uyển chuyển của các nghệ sĩ trên sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu. Ảnh: Mai Đông - Thanh Sơn.

Chương trình văn nghệ tổng hợp quy tụ đông đảo ca sĩ, nghệ sĩ và các đoàn múa biểu diễn sôi nổi trên sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu. Ảnh: Mai Đông - Thanh Sơn.

Đồng bào Chăm bên các mâm lễ vật truyền thống trong phần nghi lễ ngoài trời. Ảnh: Mai Đông - Thanh Sơn.

Toàn cảnh khu di tích Đền Tháp Chăm cổ kính nhìn từ trên cao. Ảnh: Mai Đông - Thanh Sơn.