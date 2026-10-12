Rộn ràng không gian Lễ hội Katê 2026 tại Khánh Hòa
Đồng bào Chăm Bàlamôn phía Nam tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức Lễ hội Katê 2026, với nhiều nghi lễ và hoạt động văn hóa đặc sắc.
Từ ngày 9 đến 11/10, đồng bào Chăm Bàlamôn tại các địa phương phía Nam tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức Lễ hội Katê năm 2026. Là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Katê không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, tri ân chư thần, tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng độc đáo.
Mở đầu lễ hội là nghi thức rước y trang Nữ thần Pô Inư Nưgar và các vị vua Chăm từ vùng đồng bào Raglai về các đền tháp cổ. Tại đây, các chức sắc Bàlamôn và sư cả thực hiện nghi lễ truyền thống nghiêm trang như mở cửa tháp, tắm tượng và cúng tế. Phần hội diễn ra sôi nổi với âm vang rộn rã của tiếng trống Gi năng, kèn Saranai, múa quạt Chăm cùng các hội thi dân gian hấp dẫn: làm bánh gừng, giã gạo, dệt thổ cẩm…
Sau phần lễ tại đền tháp, không khí Katê tiếp tục lan tỏa về các làng Chăm với lễ cúng Thần làng, giao lưu văn nghệ, thể thao và trưng bày sản phẩm làng nghề. Tại mỗi gia đình, người dân thành kính cúng gia tiên, sum họp, đón tiếp khách quý và trao nhau những lời chúc tốt lành cho một vụ mùa mới ấm no, hạnh phúc.
Một số hình ảnh ấn tượng ghi nhận tại Lễ hội Katê 2026 ở tỉnh Khánh Hòa:
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ron-rang-khong-gian-le-hoi-kate-2026-tai-khanh-hoa-476539.html