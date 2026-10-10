Rộn ràng không gian hồ Hoàn Kiếm trong ngày kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô

Các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 cùng không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” mới đưa vào phục vụ đã tạo thêm những điểm nhấn sôi động, góp phần mang đến không khí tươi vui trong ngày hội của Thủ đô.

Đông đảo người dân và du khách dạo chơi trên tuyến phố rợp bóng cây và cờ Tổ quốc quanh hồ Hoàn Kiếm trong ngày 10/10/2026

Du khách quốc tế tham quan, dạo bước giữa hệ thống khung gương nghệ thuật tại không gian “Dải lụa ký ức” bên hồ Hoàn Kiếm

Nhiều người dân và du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại vườn hoa bên hồ Hoàn Kiếm trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Các vận động viên tranh tài môn bóng rổ 3x3 trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026

Người dân tham gia giao lưu cờ vua tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Các em nhỏ hào hứng chụp ảnh lưu niệm qua hệ thống gương nghệ thuật tại không gian “Dải lụa ký ức” bên hồ Hoàn Kiếm trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Các em nhỏ vui đùa với chong chóng

Các em nhỏ quây quần vui chơi bên thảm hoa ven hồ Hoàn Kiếm, tận hưởng không gian xanh giữa lòng Thủ đô

Các gia đình đưa con nhỏ dạo chơi trên không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm trong ngày kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô

Người dân hào hứng chụp ảnh lưu niệm bên những vườn hoa rực rỡ sắc màu tại khu vực hồ Hoàn Kiếm