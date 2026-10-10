Rộn ràng không gian hồ Hoàn Kiếm trong ngày kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô

Các em nhỏ vui đùa với chong chóng. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các em nhỏ quây quần vui chơi bên thảm hoa ven hồ Hoàn Kiếm, tận hưởng không gian xanh giữa lòng Thủ đô. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Người dân hào hứng chụp ảnh lưu niệm bên những vườn hoa rực rỡ sắc màu tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Đông đảo người dân và du khách dạo chơi trên tuyến phố rợp bóng cây và cờ Tổ quốc quanh hồ Hoàn Kiếm trong ngày 10/10/2026. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Người dân tham gia giao lưu cờ vua tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Du khách quốc tế tham quan, dạo bước giữa hệ thống khung gương nghệ thuật tại không gian “Dải lụa ký ức” bên hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các em nhỏ hào hứng chụp ảnh lưu niệm qua hệ thống gương nghệ thuật tại không gian “Dải lụa ký ức” bên hồ Hoàn Kiếm trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Các vận động viên thi đấu cầu mây tại khu vực trước Nhà hát Múa rối Thăng Long (Hà Nội) thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)