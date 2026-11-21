Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đến dự. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương vua Lý Thái Tổ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Không khí rộn ràng Ngày Văn hóa tại Hà Nội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Không khí rộn ràng Ngày Văn hóa tại Hà Nội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Không khí rộn ràng Ngày Văn hóa tại Hà Nội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Tiết mục trống hội biểu diễn tại lễ khai mạc. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Đông đảo quần chúng nhân dân đến dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tiết mục trống hội biểu diễn tại lễ khai mạc. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đông đảo quần chúng nhân dân đến dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đông đảo quần chúng nhân dân đến dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đông đảo quần chúng nhân dân đến dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nghi thức hóa sớ sau lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Du khách nước ngoài thích thú ghi lại hình ảnh và giao lưu với các thành viên đoàn diễu hành trong trang phục truyền thống tại Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Du khách thích thú ghi lại hình ảnh và giao lưu với các thành viên đoàn diễu hành trong trang phục truyền thống tại Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Du khách hào hứng vẫy chào đoàn rước rồng trong chương trình diễu hành di sản quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)