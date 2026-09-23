Rộn ràng khai mạc Lễ hội Trung Thu 2026 tại Hà Nội

Lễ hội Trung Thu 2026 diễn ra trong 2 ngày 23-24/9, với nhiều hoạt động đặc sắc. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Tối 23/9, “Lễ hội Trung Thu - 2026” đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ; Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa; Cung Thiếu nhi Hà Nội và các trường học, doanh nghiệp, nghệ nhân, cơ sở thủ công, tổ chức giáo dục, câu lạc bộ và nhóm sáng tạo nghệ thuật...

Đến với Lễ hội Trung Thu 2026, các em thiếu nhi sẽ được hòa mình vào nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Không gian lễ hội được trang trí rực rỡ với những tiểu cảnh mang đậm không khí Trung Thu truyền thống; những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, chuồn chuồn tre, tò he, mặt nạ giấy… đưa các em trở về với thế giới tuổi thơ giàu màu sắc và những câu chuyện đẹp của văn hóa dân tộc.

Cùng với đó là mâm cỗ trông Trăng, nơi hội tụ những sản vật quen thuộc của mùa thu, gửi gắm ước vọng về sự đủ đầy, đoàn viên và hạnh phúc. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, các trò chơi dân gian, hoạt động vận động và thể thao trí tuệ, giúp các em giao lưu, tự tin, phát huy khả năng sáng tạo và tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, cộng đồng.

Đặc biệt, chương trình “Trung Thu cho em,” các hoạt động biểu diễn, giao lưu nghệ thuật và diễu hành đường phố, rước đèn đón trăng sẽ mang đến một không gian lễ hội rộn ràng, nơi các em được trực tiếp tham gia, thể hiện năng khiếu và cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Hằng Nga nhấn mạnh Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã bền bỉ duy trì và phát triển chuỗi các hoạt động Lễ hội Trung Thu thường niên dành cho thiếu nhi Thủ đô, qua đó tạo nên một không gian văn hóa thân thuộc, được tiếp nối qua nhiều năm tháng. Mỗi mùa Trung Thu hôm nay vì thế không chỉ là dịp để các em vui chơi, đón Tết, mà còn là cơ hội để những giá trị đẹp đẽ của truyền thống tiếp tục được trao truyền, lan tỏa và hiện diện sinh động trong đời sống hiện đại.

Lễ hội Trung Thu 2026 diễn ra trong 2 ngày 23-24/9, với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, điểm nhấn của lễ hội là trưng bày tranh thiếu nhi chủ đề “Dưới ánh Trăng xanh” giới thiệu các tác phẩm tham gia “Cuộc thi mỹ thuật và thiết kế thời trang thiếu nhi Thành phố mở rộng 2026,” do Cung Thiếu nhi Hà Nội thực hiện.

Trưng bày tranh “Ước mơ xanh” giới thiệu tới công chúng những bức tranh giàu màu sắc của thiếu nhi về một thế giới chan hòa tình yêu thương, nơi trẻ em được học tập và vui chơi, do Trung tâm Mỹ thuật Teen Art thực hiện.

Bên cạnh đó, tại Lễ hội Trung Thu 2026, các em thiếu nhi được tham gia trải nghiệm và thực hành sáng tạo làm đồ chơi Trung Thu truyền thống, trải nghiệm nghề thủ công như gốm, mây tre đan, thêu tay, nặn tò he, gấp lá dừa nghệ thuật; làm bánh Trung Thu và thực hiện các sản phẩm thủ công, mỹ thuật phù hợp với lứa tuổi; các trò chơi dân gian; thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu cùng nghệ sỹ, diễu hành đường phố, múa lân sư rồng và rước đèn đón Trăng trong không khí vui tươi, rộn ràng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc./.