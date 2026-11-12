Rộn ràng hướng về Ngày hội Văn hóa các dân tộc

Chung tay chuẩn bị cho ngày hội lớn

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, các đội văn nghệ đang tích cực tập luyện. Tiếng hát, tiếng khèn, tiếng trống hòa cùng những điệu múa truyền thống tạo nên không khí sôi nổi. Các nghệ nhân, diễn viên quần chúng miệt mài hoàn thiện từng tiết mục, chuẩn bị trang phục, nhạc cụ, đạo cụ, mong muốn mang đến ngày hội những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình.

Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 21/11 tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1, với sự tham gia của 18 đoàn nghệ nhân, diễn viên và quần chúng. Mỗi đoàn có từ 25 đến 40 thành viên, đại diện cho các vùng văn hóa và cộng đồng dân tộc tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phụ nữ dân tộc Dao, xã Sủng Máng rực rỡ trong trang phục truyền thống hướng về Ngày hội Văn hóa các dân tộc. Ảnh: Minh Huệ

Các cụm xã, phường đã chủ động xây dựng chương trình, lựa chọn tiết mục, huy động lực lượng và tổ chức tập luyện. Mỗi phần trình diễn không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn gửi gắm tình yêu, niềm tự hào về bản sắc dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: “Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Sở đang phối hợp với các ngành, địa phương tập trung chuẩn bị các nội dung, chương trình và điều kiện tổ chức, bảo đảm ngày hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo không gian giao lưu văn hóa hấp dẫn, để nghệ nhân và Nhân dân thực sự là chủ thể của các hoạt động”.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, không gian trưng bày văn hóa truyền thống từ ngày 19 đến 22/11 sẽ giới thiệu hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ và sản phẩm thủ công của các dân tộc. Người dân, du khách còn được gặp gỡ nghệ nhân, xem trình diễn nghề thủ công và trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc.

Không gian thưởng trà với chủ đề “Hương trà xứ Tuyên - Đậm đà bản sắc” cũng là điểm nhấn của ngày hội, giới thiệu các sản phẩm trà tiêu biểu, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và văn hóa thưởng trà, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng gắn với tiềm năng du lịch địa phương.

Tại Quảng trường 26/3, công tác chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng, khu vực trưng bày và các điều kiện phục vụ đang được các đơn vị liên quan triển khai. Các phương án về hậu cần, giao thông, an ninh trật tự, y tế và vệ sinh môi trường cũng được chú trọng. Phường Hà Giang 1 phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn cảnh quan, tạo không gian thân thiện, sạch đẹp trong những ngày diễn ra sự kiện.

Háo hức đón ngày hội, lan tỏa niềm tự hào

Tại tổ 13 - thôn Tha, phường Hà Giang 1, những ngày này, không khí tập luyện của nhóm Hát then diễn ra sôi nổi. Sau những công việc thường ngày, các thành viên lại cùng nhau tập trung, say sưa luyện từng câu hát, nhịp đàn tính, chỉnh sửa từng động tác biểu diễn. Tiếng đàn tính ngân vang cùng những làn điệu Then mượt mà tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng trong không gian bản làng. Dù mỗi người có công việc riêng, các thành viên vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian, cùng nhau hoàn thiện tiết mục để chuẩn bị tham gia ngày hội.

Các thành viên nhóm Hát then thôn Tha, phường Hà Giang 1 tích cực tập luyện, chuẩn bị tiết mục tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026.

Chị Nguyễn Thu Luyến, Trưởng nhóm Hát then thôn Tha, phường Hà Giang 1, chia sẻ: “Các thành viên trong nhóm đều rất vui và háo hức khi được tham gia ngày hội. Mọi người động viên nhau sắp xếp công việc để tập luyện đầy đủ, cố gắng thể hiện tốt nhất những làn điệu Then và tiếng đàn tính truyền thống. Đây không chỉ là dịp để giao lưu, biểu diễn mà còn là cơ hội giới thiệu nét đẹp văn hóa dân tộc Tày đến đông đảo người dân và du khách. Ai cũng mong chờ đến ngày hội để được góp sức mình vào không khí chung”.

Không chỉ các nghệ nhân, diễn viên quần chúng, người dân phường Hà Giang 1 cũng đang mong chờ ngày hội. Việc sự kiện được tổ chức tại Quảng trường 26/3 là dịp để mọi người cùng gia đình, bạn bè hòa mình vào không gian văn hóa đa sắc màu ngay tại địa phương. Người lớn có thể gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống; các em nhỏ có thêm cơ hội khám phá phong tục, tập quán, trang phục và nhạc cụ của đồng bào các dân tộc.

Anh Nguyễn Công Định, người dân phường Hà Giang 2, chia sẻ: “Tôi rất vui và háo hức chờ đến ngày hội. Đây là dịp để người dân được xem nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc, tìm hiểu trang phục, phong tục và văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. Tôi dự định sẽ cùng gia đình đến tham quan, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống”.

Ngày hội năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết; đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Với sự chuẩn bị tích cực của các cấp, ngành, địa phương và sự tham gia nhiệt tình của nghệ nhân, Nhân dân, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026 hứa hẹn mang đến những ngày vui rộn ràng, đậm đà bản sắc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Tuyên Quang đến với bạn bè, du khách.