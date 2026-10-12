Rộn ràng Hội thi 'Nhà nông đua tài' tại Lễ hội Cà phê Sơn La

Khai mạc Hội thi "Nhà nông đua tài".

Các đại biểu tham dự hội thi.

Các đại biểu tham dự hội thi.

Tham dự hội thi có các đồng chí: Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lai Châu; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp, đối tác, cán bộ, công chức, người lao động, hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tham gia hội thi có 8 đội, mỗi đội 10 nông dân tiêu biểu đến từ các xã: Muổi Nọi, Chiềng Mung, Mường Chanh, Phiêng Pằn, Púng Bánh, Chiềng Mai, Nậm Lầu và phường Chiềng Cơi. Các đội tranh tài qua 4 phần thi; trong sáng 12/10, diễn ra 2 phần thi “Lời chào nông dân” và “Nghe nông dân nói”, giới thiệu đặc trưng địa phương, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, chế biến cà phê.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Hội thi “Nhà nông đua tài” với chủ đề “Phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái” là một trong những hoạt động điểm nhấn, thiết thực trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II, năm 2026. Đây là sân chơi bổ ích, diễn đàn để cán bộ, hội viên và nông dân giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất; cập nhật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy liên kết sản xuất, sản xuất có chứng nhận, chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển các chuỗi sản xuất cà phê bền vững. Đồng thời, tạo cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ kỹ thuật trao đổi, hướng dẫn các giải pháp canh tác cà phê thông minh, hiệu quả, giúp nông dân giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và lợi nhuận. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển ngành cà phê Sơn La theo hướng bền vững và vào thành công chung của Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II, năm 2026.

Các đội tham dự hội thi.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc hội thi.

Một tiết mục văn nghệ tại hội thi.

Ngay sau phần khai mạc, các đội thi bước vào phần thi "Nhà nông thông minh".

Toàn cảnh nơi diễn ra hội thi tại Công ty CP Phúc Sinh Sơn La.

Đội thi xã Mường Chanh.

Đội thi xã Púng Bánh.

Đội thi phường Chiềng Cơi.

Đội thi xã Chiềng Mai.

Vào 19 giờ 30 phút cùng ngày, tại Quảng trường Tây Bắc, các đội tiếp tục tranh tài ở 2 phần thi “Nhà nông thông minh” và “Nông dân tranh tài”, với nội dung thi kỹ năng hái cà phê nhanh, đúng kỹ thuật. Ban tổ chức sẽ tổng kết, công bố kết quả và trao giải ngay trong chương trình buổi tối.