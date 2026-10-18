Rộn ràng hội thi ẩm thực, giã cốm xã Hợp Thành

Qua từng công đoạn chế biến, những món ăn mang hương vị địa phương và hạt cốm xanh thơm dẻo góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa ẩm thực, thể hiện sự khéo léo của người dân và sức sống của phong tục truyền thống ở Hợp Thành. Từ những nguyên liệu quen thuộc thường ngày đến hạt thóc nếp qua các công đoạn rang, giã, sàng, sảy, hội thi là dịp để người dân Hợp Thành giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực địa phương. Không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, phối hợp nhịp nhàng, mỗi phần thi còn mang đến không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị của hạt cốm trong đời sống văn hóa người Tày.

Các đội thi hào hứng bước vào phần thi giã cốm, tái hiện công đoạn làm cốm truyền thống của người Tày xã Hợp Thành.

Nhịp chày đều tay là bí quyết để hạt cốm dẹt, dẻo và giữ được hương thơm tự nhiên của lúa nếp non.

Sau khi giã, cốm tiếp tục trải qua nhiều công đoạn như vò, sàng sảy...

Những hạt cốm xanh non, thơm dẻo là thành quả từ sự tỉ mỉ, khéo léo của người làm cốm.

Các đội thi chăm chút từng công đoạn chế biến, bảo đảm hương vị và hình thức cho sản phẩm ẩm thực.

Mâm ẩm thực được trình bày công phu, giới thiệu những món ăn đặc trưng gắn với đời sống và sản vật địa phương.

Sự kết hợp giữa nguyên liệu bản địa và cách chế biến truyền thống tạo nên nét riêng cho các món ăn dự thi.

Các đội thi giới thiệu ý tưởng và những món ăn đặc sắc trong phần thi ẩm thực.

Người dân, du khách hòa mình vào không khí vui tươi của Lễ hội Cốm Hợp Thành.

Hội thi ẩm thực, giã cốm góp phần làm phong phú các hoạt động của lễ hội, đưa văn hóa truyền thống Hợp Thành đến gần hơn với du khách.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi xuất sắc trong phần thi trưng bày, giới thiệu ẩm thực và giã cốm.