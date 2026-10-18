Rộn ràng hội thi ẩm thực, giã cốm xã Hợp Thành
Trong khuôn khổ Lễ hội Cốm Hợp Thành năm 2026, hội thi ẩm thực và giã cốm diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các đội thi và đông đảo người dân, du khách.
Qua từng công đoạn chế biến, những món ăn mang hương vị địa phương và hạt cốm xanh thơm dẻo góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa ẩm thực, thể hiện sự khéo léo của người dân và sức sống của phong tục truyền thống ở Hợp Thành. Từ những nguyên liệu quen thuộc thường ngày đến hạt thóc nếp qua các công đoạn rang, giã, sàng, sảy, hội thi là dịp để người dân Hợp Thành giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực địa phương. Không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, phối hợp nhịp nhàng, mỗi phần thi còn mang đến không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị của hạt cốm trong đời sống văn hóa người Tày.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ron-rang-hoi-thi-am-thuc-gia-com-xa-hop-thanh-post912248.html