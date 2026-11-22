Sự kiện là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Màn trình diễn nghệ thuật thực cảnh “Nam Phù - Tinh hoa miền đất cổ”, trong lễ khai mạc.

Quy tụ trên 400 diễn viên quần chúng tham gia, chương trình nghệ thuật thực cảnh tái hiện sinh động chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp qua các thế hệ trên quê hương Nam Phù.

Lễ khai mạc đồng thời phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Rộn ràng Festival “Bản sắc văn hóa Nam Phù” năm 2026.

Tại Festival bố trí nhiều không gian trải nghiệm, giới thiệu những giá trị văn hóa - giáo dục mang đậm bản sắc địa phương.

Các giáo viên trường mầm non hướng dẫn các em học sinh đan nong mốt bằng vật liệu tre nứa truyền thống.

Các thành viên Câu lạc bộ Giai điệu quê hương biểu diễn và hướng dẫn người dân trải nghiệm nhạc cụ dân tộc.

Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động giao lưu cộng đồng, thể thao tại Festival như thi đấu kéo co, cờ tướng, văn hóa văn nghệ tại các không gian cộng đồng xã Nam Phù.