Chiều 24-11, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình diễu hành, quảng diễn nghệ thuật "Dấu ấn Văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa" tại phường Nha Trang, với sự tham gia của hơn 3.000 người. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Khánh Hòa.

Đoàn lân sư rồng dẫn đầu các đoàn diễu hành tiến về Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang.

Chương trình nhằm tạo không gian giao lưu văn hóa cộng đồng. Tại đây, người dân và du khách trực tiếp tham gia, thể hiện tình yêu và niềm tự hào đối với văn hóa Việt Nam qua nghệ thuật, trang phục truyền thống và các hoạt động thể thao cộng đồng.

Từ 15 giờ, hơn 3.000 người chia thành 2 đoàn, xuất phát từ Công viên bờ biển (đối diện đường Tuệ Tĩnh) và Thư viện tỉnh rồi tiến về Quảng trường 2 tháng 4. Đoàn diễu hành gồm các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh cùng các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị quân đội, câu lạc bộ và người dân.

Các đoàn diễu hành mang đến một bức tranh đa sắc màu về văn hóa Việt Nam. Nổi bật là những tà áo dài duyên dáng và trang phục truyền thống mang hoa văn đặc trưng của đồng bào Chăm, Raglai; trang phục ngư dân gắn với Lễ hội Cầu ngư và những bộ trang phục tuồng, bài chòi rực rỡ sắc màu của các nghệ sĩ. Xen giữa là những khối quân phục chỉnh tề của các đơn vị quân đội. Nhiều du khách trong và ngoài nước đứng dọc hai bên đường Trần Phú để theo dõi chương trình, quay phim, chụp ảnh để giới thiệu hoạt động văn hóa độc đáo này.

Khi đến Quảng trường 2 tháng 4, các tập thể, câu lạc bộ biểu diễn những tiết mục đồng diễn mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Tiếp đó, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn chương trình nghệ thuật quảng bá văn hóa du lịch với tiết mục múa "Lục cúng hoa đăng" do Vũ đoàn Hải Đăng biểu diễn và màn "Lễ hội Cầu ngư - Sóng nước gọi mùa" do nghệ sĩ Cao Phước dàn dựng. Các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Khánh Hòa.

Nhiều du khách nước ngoài thích thú khi được trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Chị Katerina, du khách đến từ Nga chia sẻ: "Âm nhạc, điệu múa đều thật sự độc đáo. Điều khiến tôi vui nhất là sự cởi mở, thân thiện của người dân nơi đây. Đó cũng là một nét văn hóa rất đẹp của Việt Nam".

Chương trình diễu hành, quảng diễn nghệ thuật "Dấu ấn Văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa" không chỉ quảng bá văn hóa mà còn giúp mỗi người dân trở thành chủ thể sáng tạo, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ghi nhận:

Màn hát múa của các nghệ sĩ trước khi diễu hành từ công viên bờ biển về Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang.

Trên đường diễu hành, các đoàn lân sư rồng nhiều lần dừng lại biểu diễn, giao lưu với khán giả.

Những bộ áo dài mang hình bản đồ Việt Nam và nón lá vẽ hình cờ Tổ quốc góp phần làm nổi bật đoàn diễu hành.

Các nghệ sĩ trong trang phục truyền thống của các dân tộc vừa diễu hành vừa biểu diễn nhạc cụ.

Đoàn nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tham gia diễu hành.

Phụ nữ trong trang phục dân tộc diễu hành trên đường Trần Phú.

Đoàn nghệ sĩ dân tộc Chăm vừa diễu hành vừa biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Nghệ sĩ dân tộc Chăm biểu diễn trống Paranưng.

Nghệ thuật tuồng và Lễ hội Cầu ngư là những nét văn hóa đặc trưng của Khánh Hòa.

Đoàn diễu hành đi qua cổng chào trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Màn nhảy đồng diễn tạo không khí lễ hội sôi động tại Quảng trường 2 tháng 4.

Múa Lục cúng hoa đăng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị tham gia diễu hành, quảng diễn nghệ thuật.

Nhiều người tham gia diễu hành lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm với những chú lân.