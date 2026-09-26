Rộn ràng đêm Trung thu, biển người người đổ về Bãi Cháy xem diễu hành đèn lồng và pháo hoa

Từ chiều tối, không khí Trung thu đã lan khắp những tuyến đường ven biển Bãi Cháy. Dọc đường bao biển Kỳ Quan, đường Hạ Long và khu vực chợ Vui-Fest Ha Long, nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ tới từ sớm chọn vị trí đẹp dọc hai bên tuyến đường để chờ đoàn rước đi qua.

Càng gần đến giờ rước đèn, không khí càng trở nên náo nhiệt. Những chiếc đèn Trung thu xuất hiện giữa dòng người, tiếng trống lân vang lên từ phía đoàn diễu hành, trong khi các gia đình liên tục hướng mắt về tuyến đường nơi những mô hình đèn lồng đang chuẩn bị chuyển bánh.

Đúng 19h30, đoàn gồm 60 chiếc buggy và 9 xe đèn lồng bắt đầu hành trình qua đường bao biển Kỳ Quan, đường Hạ Long, vòng xuyến Bãi Cháy rồi trở lại tuyến ven vịnh. Giữa phố biển về đêm, những mô hình rực sáng nối tiếp nhau xuất hiện, mang đến màn diễu hành đầy màu sắc.

Nổi bật trong đoàn rước là những hình tượng gắn với ký ức đêm rằm và văn hóa dân gian như cá chép, phượng, lân, hoa sen, rùa… Năm nay, sự xuất hiện của Thỏ Ngọc và Thánh Gióng trong những tạo hình lớn đặc biệt thu hút trẻ nhỏ. Mỗi khi một mô hình tiến qua, nhiều em nhỏ hào hứng chỉ tay, vẫy chào, trong khi người lớn tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc của đêm hội.

Không khí của lễ rước được đẩy lên cao với sự tham gia của đội lân rồng, các vũ công và xe hoạt náo. Tiếng trống hội liên tục vang lên giữa phố, hòa cùng âm nhạc, ánh sáng từ những mô hình đèn lồng và sự hưởng ứng của người xem hai bên đường.

"Năm ngoái gia đình tôi đã đưa các cháu tới xem rước đèn, các con rất thích nên năm nay cả nhà lại muốn quay lại. Các con được xem lân, rước đèn, phá cỗ, còn người lớn cũng có cảm giác như được trở về với Trung thu của mình ngày bé vậy", chị Thu Phương người dân Quảng Ninh chia sẻ.

Sau hành trình qua các tuyến phố Bãi Cháy, đoàn rước tiếp tục tiến về khu vực Vui-Fest Ha Long và Ngọn Hải Đăng. Dòng người cũng theo đó dịch chuyển về phía bờ vịnh, nơi phần hội được nối tiếp bằng âm nhạc, trình diễn ánh sáng và phá cỗ đêm rằm.

Không khí đêm hội náo nhiệt hơn bao giờ hết với "lệ" quen thuộc của Trung thu là phá cỗ đêm trăng. Trẻ nhỏ quây quần bên mâm cỗ, hòa cùng tiếng trống lân và những hoạt động tương tác, tạo nên một không khí sum vầy, ấm cúng và tràn ngập niềm vui đoàn viên.

Vào 21h30, Ngọn Hải Đăng hóa sân khấu ánh sáng rực rỡ với công nghệ chiếu sáng 3D mapping "Kỳ quan Long Vân Khánh Hội" phủ kín thân tháp. Những lớp hình ảnh liên tục biến đổi, từ sóng lân tinh xanh cuộn quanh thân tháp, dải lụa đỏ mềm mại bay lượn đến các hiệu ứng ánh sáng hình học nối tiếp, khiến toàn bộ không gian như chuyển động trước mắt du khách, tạo nên một điểm nhấn thị giác ấn tượng trong đêm rằm.

Đúng 21h40, những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên bầu trời trong tiếng reo hò của đám đông. Màn pháo hoa đặc biệt của đêm rằm kéo dài 10 phút, liên tiếp tạo nên những lớp màu rực rỡ trên nền trời đêm.

Màn trình diễn bong bóng nghệ thuật của nghệ sĩ POPO tiếp tục thu hút các gia đình có trẻ nhỏ, tiếp nối là nhịp sôi động của DJ show và các vũ công trong chương trình "Dancing in the Moonlight".

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Sun Group tổ chức lễ rước đèn Trung thu kết hợp chuỗi hoạt động nghệ thuật và pháo hoa tại Bãi Cháy. Qua từng mùa, đêm rước hội đang dần trở thành một nét đẹp mới của Trung thu Bãi Cháy, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng những trải nghiệm sống động hơn, để mỗi mùa trăng tròn lại có thêm một lý do khiến người dân và du khách cùng xuống phố.

Anh Tấn Minh, du khách Hà Nội chia sẻ: "Tôi khá bất ngờ vì không khí Trung thu ở Bãi Cháy đông vui và nhiều hoạt động đến vậy. Cả nhà tôi đã có khoảng thời gian đoàn viên ý nghĩa ở đây. Hy vọng năm nào cũng có trải nghiệm Trung thu vui như này".