Rộn ràng 'Đêm trăng làng cổ' tại Đường Lâm

Điểm nhấn của chương trình là đoàn rước kiệu Trung thu từ sân đình Mông Phụ đến cổng làng. Tham gia đoàn rước có thiếu nhi, người dân các tổ dân phố Đường Lâm, đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo du khách.

Các em thiếu nhi Đường Lâm biểu diễn văn nghệ trong chương trình “Đêm trăng làng cổ”. Ảnh: BTC

Những chiếc kiệu được trang trí công phu, nhiều màu sắc, tạo nên khung cảnh rực rỡ giữa không gian làng cổ. Dọc hai bên đường, kiệu của các tổ dân phố được trưng bày để người dân và du khách tham quan, thưởng lãm.

Trong chương trình khai mạc, các em nhỏ được giao lưu với chị Hằng, xem biểu diễn lân - sư - rồng và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ. Một số tiết mục do chính thiếu nhi Đường Lâm biểu diễn, góp phần tạo nên không khí gần gũi, vui tươi trong đêm hội.

Đông đảo người dân và du khách theo dõi chương trình “Đêm trăng làng cổ” tối 19/9. Ảnh: BTC

Ban Tổ chức cũng trao quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em trước thềm Tết Trung thu. Hội thi trang trí kiệu với chủ đề “Vui Tết Trung thu” khép lại với 10 giải A và 10 giải B được trao cho các xóm có mô hình tham gia.

Trước đó, trong ngày 19/9, tại Làng cổ Đường Lâm diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian như làm đèn ông sao, đèn kéo quân, nặn tò he, làm mặt nạ giấy và bánh Trung thu. Các trò chơi dân gian, biểu diễn võ thuật cũng thu hút nhiều thiếu nhi và gia đình tham gia.

“Đêm trăng làng cổ” là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài năm 2026. Việc tổ chức chương trình giữa không gian đặc trưng của làng Việt cổ góp phần đưa phong tục, trò chơi dân gian đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi đến Đường Lâm dịp Trung thu.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục với chương trình nghệ thuật “Đêm hội Trăng rằm - Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” vào tối 26/9.