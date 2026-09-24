Rộn ràng đêm hội Trung thu 2026 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Hằng Nga cho biết, Tết Trung thu từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt Nam.

Ánh trăng rằm, đèn ông sao, tiếng trống hội, mâm cỗ trông trăng… đã trở thành những ký ức tuổi thơ thân thương, được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tiết mục múa lân sư tại lễ khai mạc

Theo bà Nguyễn Hằng Nga, từ những năm 1990, Tết Trung thu tại Vân Hồ đã trở thành một dấu ấn đẹp trong đời sống văn hóa của thiếu nhi Thủ đô. Trong điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn, niềm vui của trẻ thơ vẫn được thắp lên từ những chiếc đèn ông sao tự làm, tiếng trống, tiếng cười và những phút giây quây quần bên gia đình, bạn bè.

Những mùa Trung thu ấy không chỉ lưu giữ ký ức tuổi thơ mà còn góp phần bồi đắp tình yêu đối với văn hóa truyền thống.

Từ nền tảng đó, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam duy trì và phát triển chuỗi hoạt động Lễ hội Trung thu thường niên dành cho thiếu nhi Thủ đô. Mỗi mùa Trung thu không chỉ là dịp để các em vui chơi, đón Tết mà còn tạo cơ hội để những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối, lan tỏa bằng những hình thức gần gũi với đời sống hiện đại.

Lễ hội Trung thu năm nay có nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Không gian lễ hội được trang trí với các tiểu cảnh mang đậm không khí Trung thu truyền thống, cùng những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, chuồn chuồn tre, tò he, mặt nạ giấy… Bên cạnh đó là mâm cỗ trông trăng với những sản vật quen thuộc của mùa thu, gợi không khí đoàn viên, sum họp.

BTC tặng quà cho các em thiếu nhi

Các em cũng được tham gia trò chơi dân gian, hoạt động vận động, thể thao trí tuệ, trải nghiệm làm đồ chơi truyền thống và các hoạt động giao lưu. Chương trình “Trung thu cho em”, biểu diễn nghệ thuật, diễu hành đường phố, rước đèn đón Trăng góp phần tạo nên không khí sôi nổi, để thiếu nhi được trực tiếp tham gia và khám phá những nét đẹp văn hóa của Lễ hội Trung thu.

Trong khuôn khổ đêm khai mạc, phường Hai Bà Trưng tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi, trong đó có trao quà cho con em đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ban tổ chức cũng trao giải Hội thi Bày mâm cỗ Trung thu.

Đáng chú ý, chương trình giao lưu nghệ thuật Trăng à, trăng ơi diễn ra từ 20h với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và Cung Thiếu nhi Hà Nội. Các tiết mục như hoạt cảnh Chú Cuội - Chị Hằng, Đêm, Trung thu, Liên khúc Trung thu, Alibaba, kịch vui Ông ba bị và cô bé thông minh, Thằng Tí Sún, Rước đèn ông sao… mang đến không khí vui tươi, gần gũi với khán giả nhỏ tuổi.

Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc

Dịp này, BTC cũng trao quà cho 20 thiếu nhi tham gia các hoạt động tại lễ hội. Chương trình khép lại bằng màn rước đèn, múa lân sư và phá cỗ Trung thu.

Lễ hội Trung thu - 2026 không chỉ tạo sân chơi cho thiếu nhi mà còn hướng tới xây dựng một không gian văn hóa để trẻ em được vui chơi an toàn, lành mạnh, đồng thời tăng cường sự đồng hành của gia đình và cộng đồng.

Qua những hoạt động trải nghiệm, biểu diễn và vui chơi, các giá trị văn hóa truyền thống được chuyển tải sinh động, góp phần giúp thế hệ trẻ thêm hiểu và gắn bó với những nét đẹp văn hóa dân tộc.