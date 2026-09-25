Rộn ràng Đêm hội Trăng rằm tại phường Thanh Xuân

Tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Thanh Xuân, chương trình mở màn với múa lân - sư, các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh Chú Cuội - Chị Hằng, xiếc, ảo thuật và giao lưu dành cho thiếu nhi.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà phát biểu tại Đêm hội Trăng rằm năm 2026. Ảnh: Tùng Lâm

Không khí đêm rằm được nối dài qua từng tiết mục, khi náo nhiệt theo tiếng trống, bước lân, lúc nhẹ nhàng trong những bài hát, điệu múa dành cho thiếu nhi.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà chúc thiếu niên, nhi đồng đón mùa Trung thu vui tươi, an toàn; đồng thời khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tại đêm hội, 21 học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương; 37 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhận quà với tổng trị giá gần 70 triệu đồng. Ban Tổ chức cũng trao 900 suất quà Trung thu từ nguồn xã hội hóa cho các em tham dự chương trình.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân trao quà, biểu dương các học sinh tiêu biểu tại Đêm hội Trăng rằm năm 2026. Ảnh: PV

Bên cạnh sân khấu chính, “Con đường ánh trăng” gồm các gian trưng bày do 10 trường công lập phối hợp cùng 51 tổ dân phố thực hiện, giới thiệu mâm cỗ trông trăng, đèn Trung thu, đồ chơi dân gian và các sản phẩm sáng tạo của học sinh.

Tại khu “Trăng rằm truyền thống”, thiếu nhi được trải nghiệm làm đèn ông sao, trang trí mặt nạ giấy bồi, nặn tò he, in tranh Đông Hồ. Những mâm cỗ do thầy cô, phụ huynh và học sinh cùng chuẩn bị cũng thu hút nhiều gia đình tham quan.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân tham quan các gian trưng bày tại “Con đường ánh trăng” trong Đêm hội Trăng rằm năm 2026. Ảnh: Tùng Lâm

Dịp Trung thu năm nay, phường Thanh Xuân hỗ trợ 4 triệu đồng cho mỗi tổ dân phố, tổng kinh phí 204 triệu đồng, để 51 tổ chủ động tổ chức các hoạt động cho trẻ em tại khu dân cư.

Mâm cỗ Trung thu được Trường Tiểu học Đặng Trần Côn chuẩn bị công phu, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian “Con đường ánh trăng”. Ảnh: Tùng Lâm

Ngoài 37 trẻ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà tại đêm hội, phường còn trao 83 suất quà theo chính sách của thành phố cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các tổ dân phố. Các đoàn công tác cũng đến thăm, động viên thiếu nhi, cán bộ, giáo viên tại Trung tâm Sao Mai, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội và Trường PTCS Dân lập Dạy trẻ Câm điếc Hà Nội.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các đoàn thể tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, góp phần mở rộng các hoạt động chăm lo thiếu nhi trong dịp Trung thu.