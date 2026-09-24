Rộn ràng 'Đêm hội trăng rằm' phường Tân Phong năm 2026
Tối 24/9, tại phố đi bộ Hoàng Diệu, UBND phường Tân Phong tổ chức "Đêm hội trăng rằm" năm 2026, mang đến cho thiếu nhi trên địa bàn mùa trung thu vui tươi, ý nghĩa.
Tham dự có đồng chí Mùa A Trừ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Thường trực Đảng uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, công chức và thiếu nhi, nhân dân trên địa bàn…
Đêm hội được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo thiếu nhi và người dân tham gia. Mở đầu đêm hội là các chương trình văn nghệ đặc sắc do các em thiếu nhi biểu diễn. Những tiết mục được dàn dựng phù hợp với chủ đề, tạo không khí vui tươi, rộn ràng, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả.
Điểm nhấn của đêm hội trăng rằm là Cuộc thi mô hình đèn trung thu năm 2026 với sự tham gia của 11 đội đến từ các tổ dân phố, bản và câu lạc bộ trên địa bàn phường. Các đội thi mô hình đèn trung thu đã dành nhiều thời gian, công sức để làm những mô hình đèn có hình thức đa dạng, màu sắc bắt mắt, thể hiện sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Ban Tổ chức đã trao giải A, B, C, khuyến khích cho các đội tham gia cuộc thi.
Dịp này, phường Tân Phong phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Hà Hoàng Lai Châu trao 25 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp đối với trẻ em, nhất là học sinh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống để các em bước vào năm học mới với niềm vui, quyết tâm đạt kết quả cao trong học tập.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/van-hoa/ron-rang-dem-hoi-trang-ram-phuong-tan-phong-nam-2026-1356291