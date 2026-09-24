Rộn ràng 'Đêm hội trăng rằm' phường Hồng Hà

“Đêm hội trăng rằm” phường Hồng Hà diễn ra trong không khí rộn ràng, vui tươi, với nhiều hoạt động sôi nổi như: Hội thi mâm cỗ Trung thu; trưng bày gian hàng, không gian “Trung thu xưa”; chương trình nghệ thuật múa lân, ảo thuật, hề xiếc; phá cỗ Trung thu…

Các em nhỏ hào hứng tham gia "Đêm hội trăng rằm" phường Hồng Hà. Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hải Đăng cho biết, thời gian qua, phường Hồng Hà đã phối hợp với các nhà trường, các tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để các cháu được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và bổ ích.

Các em nhỏ trải nghiệm làm bánh dẻo. Ảnh: Phương Thảo

“Đêm hội trăng rằm” là một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm, yêu thương và trách nhiệm của chính quyền, nhà trường và toàn xã hội dành cho thế hệ tương lai của phường Hồng Hà; là dịp để các cháu cùng nhau vui chơi, giao lưu, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia các hoạt động trải nghiệm và đón một mùa Trung thu thật vui tươi, đầm ấm.

Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Nguyễn Hải Đăng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phương Thảo

Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà mong muốn các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo, các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường tiếp tục quan tâm, đồng hành và dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em, đặc biệt, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để mọi trẻ em trên địa bàn phường đều được chăm sóc, được vui chơi, được yêu thương và có cơ hội phát triển bình đẳng.

Phường Hồng Hà tặng quà cho 21 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thảo

Cùng với các phần quà dành cho tất cả các em thiếu nhi tham dự chương trình, phường Hồng Hà còn tặng quà cho 21 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, động viên để các em tiếp tục chăm ngoan, học tập tốt, nỗ lực vươn lên.

Đêm hội không chỉ mang đến cho các em thiếu nhi một đêm Trung thu vui tươi, ý nghĩa mà còn lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền và cộng đồng, để mọi trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, đều được đón một mùa Trung thu trọn vẹn.