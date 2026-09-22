Rộn ràng 'Đêm hội trăng rằm' phường Cửa Nam năm 2026

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phạm Thị Thu Thủy trao giải cuộc thi bày mâm cỗ Trung thu. Ảnh: PV

Tối 22-9, phường Cửa Nam tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" năm 2026 dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Phố sách Hà Nội.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm cho biết, Tết Trung thu là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, là ngày hội đặc biệt dành cho thiếu niên, nhi đồng.

Nhiều không gian vui chơi cho thiếu nhi tại chương trình. Ảnh: PV

Trong thời gian qua, phường Cửa Nam luôn xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; quan tâm tạo dựng môi trường để trẻ em được phát triển cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần và kỹ năng.

Cùng với sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của các tổ chức, đoàn thể, nhà trường và cộng đồng, các gia đình chính là nơi đầu tiên, quan trọng nhất mang đến cho trẻ em tình yêu thương, sự an toàn cùng những giá trị tốt đẹp.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quốc Hoàn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Văn Dũng trao tặng học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: PV

"Đêm hội trăng rằm" năm 2026 không chỉ là hoạt động vui chơi, mà còn là dịp để cộng đồng cùng trao gửi tình yêu thương tới các cháu thiếu niên, nhi đồng. Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam mong muốn các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, nhà trường, các bậc phụ huynh và toàn thể nhân dân tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực hơn nữa cho trẻ em; tạo điều kiện để các em được vui chơi, học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, thân thiện và hạnh phúc; đặc biệt quan tâm, chăm lo để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng được đón một mùa Trung thu đầy đủ, ấm áp và ý nghĩa.

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Tấn Phát trao giải phần thi rước đèn. Ảnh: PV

Đáng chú ý trong chương trình năm nay, Phòng Văn hoá - Xã hội phối hợp với Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao phường tổ chức phiên livestream với chủ đề "Trăng rằm Cửa Nam kết nối yêu thương". Phiên livestream giới thiệu về các hoạt động Trung thu trong khu vực Phố sách, gian hàng các sản phẩm thủ công của học sinh hoàn cảnh đặc biệt Trường Tiểu học Bình Minh thiết kế; giới thiệu các trò chơi, đồ chơi dân gian, làm bánh Trung thu…

Phần thi rước đèn của Cụm 3 (Tổ dân phố Lý Thường Kiệt và Hàng Bài). Ảnh: PV

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi bày mâm cỗ Trung thu và phần thi rước đèn; trao tặng học bổng và quà của nhà tài trợ tới 32 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.