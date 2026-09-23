Rộn ràng 'Đêm hội trăng rằm' hướng đến học sinh vùng khó khăn Gia Lai

Chương trình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị đồng hành tổ chức.

Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" tổ chức tại xã Ia Dom (Gia Lai).

Trung thu đến đồng bào vùng biên

Với chủ đề "Biên cương - Đêm hội trăng rằm", chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm với nhiều hoạt động phong phú như hoạt cảnh "Trăng rằm bản em", các tiết mục văn nghệ, biểu diễn ảo thuật, giao lưu cùng Chị Hằng, Chú Cuội, rước đèn, múa lân và phá cỗ.

Thông qua các hoạt động, chương trình mang đến cho học sinh vùng biên một đêm Trung thu vui tươi, ý nghĩa; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động cũng góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, tạo động lực để học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 7 chiếc xe đạp và 1.250 suất quà gồm bánh, kẹo, sữa, lồng đèn cho học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Dom; trao 20 thùng sữa cho Trường Mầm non Hoa Pơ Lang tại xã Ia Dom. Tổng kinh phí thực hiện chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" năm 2026 hơn 500 triệu đồng.

Những phần quà được trao trong dịp Trung thu góp phần mang đến niềm vui cho học sinh nơi biên giới, đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, địa phương và các đơn vị, nhà tài trợ đối với công tác chăm lo trẻ em.

Qua chương trình, không khí Tết Trung thu được lan tỏa đến vùng biên, góp phần động viên học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ về ý nghĩa của Tết Trung thu và nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với học sinh khu vực biên giới.

Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai trao quà Trung thu cho thiếu nhi vùng khó khăn.

Lồng đèn thắp sáng ước mơ vùng khó

Dịp này, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cũng phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chuỗi chương trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ 2026" tại làng Tnung (xã Ia Hrú) và làng Mui, làng Cùi (xã Bàu Cạn).

Tại làng Tnung, hơn 200 thiếu nhi được trao quà Trung thu và tham gia các hoạt động giao lưu, văn nghệ, trò chơi. Chương trình đồng thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu nhi và người dân bằng hình thức gần gũi, phù hợp với từng lứa tuổi.

Tại làng Mui và làng Cùi, Ban tổ chức trao 1.500 phần quà Trung thu cho thiếu nhi. Đồng thời, 117 hộ nghèo, cận nghèo và 20 hộ gia đình mắc bệnh phong cùi được thăm hỏi, tặng quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt.

Thông qua hoạt động, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật, đồng thời kết nối nguồn lực xã hội để chăm lo cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn.