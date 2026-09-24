Rộn ràng Đêm hội trăng rằm - Ánh trăng cổ tích

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng trao quà cho các em thiếu nhi. Ảnh: Nga Sơn

Các đồng chí: Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Minh Kiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn và đại diện các sở, ngành, đơn vị đồng hành tham dự.

Tại chương trình, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên đã đọc thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Các em thiếu nhi xem biểu diễn múa lân, rồng. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu chúc mừng Tết Trung thu, đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã gửi đến thiếu niên, nhi đồng toàn thành phố tình cảm thân thương và lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thiếu niên, nhi đồng đón một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, an toàn, hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mong rằng, sau những niềm vui của đêm Trung thu, các em thiếu nhi sẽ tiếp tục chăm ngoan, học giỏi; kính trọng ông bà, cha mẹ, lễ phép với thầy cô; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè; tích cực rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp và làm thật nhiều việc tốt. Đặc biệt, mạnh dạn khám phá tri thức mới, học tập và sử dụng công nghệ một cách thông minh, an toàn, sáng tạo; biết yêu quê hương, đất nước; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Riêng với thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn phải luôn tự tin, nghị lực, không ngừng cố gắng và đặc biệt là không bao giờ từ bỏ những ước mơ của mình; gia đình, nhà trường, các cấp, ngành và toàn xã hội sẽ luôn quan tâm, đồng hành.

Một tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi biểu diễn tại đêm hội. Ảnh: Nga Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đánh giá cao sự quan tâm, vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội trong công tác chăm lo cho thiếu nhi, nhất là trong dịp Tết Trung thu năm nay.

Đồng chí Hà Anh Dũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức Đoàn, Hội, Đội và toàn xã hội sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện. Trong đó, cần dành sự ưu tiên quan tâm đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, mồ côi, khuyết tật, con công nhân, thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, thiếu nhi dân tộc thiểu số; tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và có cơ hội phát triển…

Các đại biểu trao quà cho các em thiếu nhi tại đêm hội. Ảnh: Nga Sơn

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 300 phần quà trung thu cho học sinh vượt khó học tốt, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là con công nhân lao động đang sinh sống tại các khu nhà trọ. Các em thiếu nhi tham dự chương trình còn được xem biểu diễn lân sư rồng; thưởng thức chương trình nghệ thuật; tham gia các gian hàng trò chơi dân gian, vận động, khéo tay, vẽ tranh, tô màu, tô tượng và các gian hành trò chơi STEM, Robotics, ngoại ngữ…

Đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia lễ rước đèn trên các đoạn đường quanh Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi thành phố trước khi diễn ra đêm hội. Ảnh: Nga Sơn

Trước khi bước vào chương trình chính thức, các em thiếu nhi còn được tham gia lễ rước đèn trên các đoạn đường quanh Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi thành phố.