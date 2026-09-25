Rộn ràng “Đêm hội Trăng rằm 2026” tại phường Yên Bái

Tham dự chương trình có lãnh đạo phường Yên Bái, xã Thác Bà, các sở, ngành, đơn vị, trường học, nhà tài trợ cùng đông đảo nhân dân, du khách và các em thiếu nhi.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo sở, ngành dự Đêm hội Trăng rằm.

Mở đầu Đêm hội là màn múa lân sư rồng, hoạt cảnh “Sự tích Tết Trung thu” và chương trình văn nghệ.

Màn múa lân sư rồng tại Đêm hội

Chương trình văn nghệ sôi động tại Đêm hội.

Màn trình diễn thời trang của các em nhỏ trong Đêm hội.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 20 suất quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo phường Yên Bái tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn của Đêm hội là màn trình diễn 10 mô hình Trung thu được thiết kế công phu, sáng tạo đến từ các thôn của xã Thác Bà và các trường học, tổ dân phố trên địa bàn phường Yên Bái. Đặc biệt, chiếc đèn ông sao khổng lồ cao 12 m, rộng 10 m nổi bật giữa Quảng trường 19/8, tạo không gian lung linh, rực rỡ cho đêm hội.

Chiếc đèn ông sao khổng lồ nổi bật giữa Quảng trường 19/8.

Màn trình diễn mô hình Trung thu tại Đêm hội.

Trong không khí vui tươi,đại biểu, nhân dân, du khách và thiếu nhi cùng tham gia vòng xòe, hòa mình vào giai điệu mang âm hưởng núi rừng. Đêm hội tiếp tục với màn pháo hoa và chương trình Lân tranh tài – Hái lộc, diễu hành các mô hình Trung thu trên các tuyến phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành cùng nhân dân tham gia màn múa xòe.

Đêm hội Trăng rằm phường Yên Bái năm 2026 mang đến cho thiếu nhi một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động “Lào Cai - Điểm hẹn bản sắc” năm 2026.