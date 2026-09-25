Rộn ràng đêm hội ‘Trăng Long Thành - Sáng ước mơ’

Dự chương trình có các đồng chí: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Thành Nguyễn Hữu Nguyên; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Sang; Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lê Hoàng Sơn và các đại biểu.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên trao học bổng cho học sinh khó khăn. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu trong đêm hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Thành Lê Hoàng Sơn nhấn mạnh: Trung thu là ngày hội của tuổi thơ, là đêm của ánh trăng, tiếng trống lân, những chiếc lồng đèn và niềm vui sum họp. Nhưng trên hết, đây còn là dịp để gia đình, nhà trường và toàn xã hội dành thêm tình yêu thương, sự quan tâm và những điều tốt đẹp nhất cho các cháu.

Lãnh đạo phường Long Thành và các mạnh thường quân tặng học bổng cho học sinh trong đêm hội. Ảnh: Nguyệt Hà

Lãnh đạo phường Long Thành luôn xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, gia đình và toàn xã hội. Phường sẽ tiếp tục quan tâm, huy động các nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để mọi trẻ em đều được vui chơi, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh...

Trong đêm hội, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ và tham gia nhiều trò chơi dân gian bổ ích, lý thú.

Dịp này, phường đã vận động trao tặng 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt; trao 3 ngàn phần quà trung thu (100 ngàn đồng/phần) cho thiếu nhi tham dự chương trình...