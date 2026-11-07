Rộn ràng đêm hội cồng chiêng, công bố Bảo vật quốc gia của người Jrai

Tối 7/11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình nghệ thuật Đêm hội cồng chiêng Gia Lai năm 2026. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng, Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Hàng nghìn nghệ nhân đến từ nhiều địa phương tham gia Đêm hội cồng chiêng.

Đêm hội thu hút 10 đoàn nghệ nhân ngoài tỉnh và 29 đoàn nghệ nhân trong tỉnh, với khoảng 2.000 nghệ nhân tham gia. Trong không gian lễ hội, tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng những điệu múa truyền thống, tạo nên bức tranh nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.

Thông qua các tiết mục biểu diễn, đời sống lao động, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc được tái hiện sinh động. Những thanh âm cồng chiêng nối tiếp nhau, hòa quyện cùng nhịp xoang, tạo nên không khí ngày hội sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng thức.

Tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng những điệu múa truyền thống.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Festival Cồng chiêng Gia Lai năm 2026 diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia 2026 là dịp tôn vinh di sản, tri ân các thế hệ nghệ nhân và cộng đồng đã bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đây cũng là cơ hội giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một Gia Lai mới, nơi đại ngàn kết nối với biển xanh, những giá trị văn hóa truyền thống hòa cùng khát vọng phát triển và hội nhập.

Tỉnh Gia Lai mong muốn văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững; trong đó, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân. Việc phát triển du lịch không nhằm biến văn hóa thành những sản phẩm trình diễn đơn thuần mà hướng đến bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời bảo đảm cộng đồng trực tiếp gìn giữ di sản được hưởng lợi.

Một tuần qua diễn ra nhiều chương trình, hoạt động trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng, Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Đáng chú ý, tại đêm hội, UBND tỉnh Gia Lai công bố Bộ cồng chiêng Kơ Đơ, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Pleiku, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

Bộ cồng chiêng Kơ Đơ của người Jrai có niên đại khoảng cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, gồm 8 chiếc, trong đó có 5 chiêng bằng và 3 chiêng có núm. Các nhạc cụ được chế tác thủ công với kỹ thuật tinh xảo, tạo nên hệ thống âm thanh trầm ấm, ngân vang và hòa quyện độc đáo.

Các nghệ nhân cầm trên tay bộ cồng chiêng Kơ Đơ.

Trải qua hơn một thế kỷ, bộ chiêng được các thế hệ trong một gia đình người Jrai gìn giữ, gắn bó với các nghi lễ truyền thống và sự kiện quan trọng của cộng đồng. Giá trị của hiện vật không chỉ nằm ở tính quý hiếm, mà còn ở những tri thức dân gian, kỹ thuật chỉnh chiêng, nghệ thuật diễn tấu và ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Việc Bộ cồng chiêng Kơ Đơ được công nhận là Bảo vật quốc gia tiếp tục khẳng định những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của di sản cồng chiêng Tây Nguyên, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.