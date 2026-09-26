Rộn ràng chương trình “Vũ khúc Trăng thu 2026” tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham

Các em nhỏ giao lưu cùng nghệ sĩ Trung Ruồi trên sân khấu, cùng đoàn rước đèn cá chép khổng lồ và tham gia các hoạt động vui chơi trong đêm hội. Ảnh: Ngọc Linh

Ngay từ đầu giờ chiều, không gian sự kiện đã trở nên vô cùng náo nhiệt với chuỗi hoạt động workshop thủ công mang đậm ký ức Trung thu cổ truyền. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân và người hướng dẫn, các em nhỏ cùng cha mẹ được tự tay sáng tạo những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu. Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ là một món quà độc đáo mang dấu ấn cá nhân mà còn gửi gắm niềm vui, sự tự hào của các em.

Hoạt động làm bánh Trung thu thu hút sự tham gia của các du khách nước ngoài, cùng nhau trải nghiệm các công đoạn nhào bột, ép khuôn để tạo nên những chiếc bánh ý nghĩa. Ảnh: Nguyễn Lựu

Tại khu vực trải nghiệm làm bánh Trung thu, các em thiếu nhi vô cùng thích thú khi được thực hành từng công đoạn cơ bản như nhào bột, ép khuôn, tạo hình. Hoạt động không chỉ mang lại niềm vui sáng tạo mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về ý nghĩa nét đẹp văn hóa Tết Đoàn viên. Bên cạnh đó, các gian hàng tô mặt nạ giấy bồi và vẽ quạt giấy dân gian cũng thu hút rất đông các bạn nhỏ tham gia. Đây cũng là dịp ý nghĩa để các gia đình tăng cường gắn kết, cùng con tạo nên những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ.

Các em nhỏ hào hứng tham gia hoạt động làm đèn ông sao. Ảnh: Nguyễn Lựu

Điểm nhấn của sự kiện là Đêm hội Trăng rằm đặc sắc diễn ra vào buổi tối với không khí vô cùng sôi động. Tiếng trống lân rộn rã, đoàn rước cá chép lung linh và hoạt động phá mâm cỗ khổng lồ đã mang lại trọn vẹn không gian Tết Trung thu truyền thống.

Trong khuôn khổ đêm hội, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đi tìm Trăng” đã đưa khán giả trở về với những hình ảnh thân thuộc của Trung thu xưa qua sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, sân khấu và các nhân vật cổ tích. Đặc biệt, sự xuất hiện và giao lưu của nghệ sĩ Trung Ruồi đã mang lại nhiều tiếng cười giòn giã cùng những khoảnh khắc tương tác gần gũi, ấm áp cho các em nhỏ.

Ban Tổ chức đã trao tặng hàng nghìn phần quà gồm bánh Trung thu, đèn lồng, bánh kẹo... cho các em thiếu nhi tham dự; trong đó chú trọng dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hàng trăm du khách và người dân tập trung tại khu vực sân khấu chính giữa không gian thiên nhiên Thung Nham lung linh ánh đèn. Ảnh: Ngọc Linh

Dịp này, Khu du lịch sinh thái Thung Nham mở cửa miễn phí vé vào cổng để người dân và du khách có thể tự do hòa mình vào không khí đêm hội. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn đem đến cho các em nhỏ một mùa trăng trọn vẹn, vui tươi; đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia đến cộng đồng.