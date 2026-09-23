Rộn ràng chương trình 'Thái Nguyên vui hội trăng rằm 2026'

Chưng trình được tổ chức tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

Dự Chương trình có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh; UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đơn vị. Chương trình thu hút đông đảo Nhân dân và các em thiếu nhi đến tham dự, cùng hòa mình vào không khí vui tươi, rộn ràng của đêm hội trăng rằm.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân tham dự chương trình.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu như một bức tranh Trung thu nhiều sắc màu, đưa khán giả trở về với thế giới tuổi thơ qua những giai điệu trong trẻo và những ký ức thân thương về đêm hội trăng rằm. Điểm nhấn là các tiết mục "Vầng trăng cổ tích", "Giấc mơ của trăng", "Trăng rằm xuống phố", "Ánh trăng cho em", cùng màn trống hội sôi động, múa Lân - Sư - Rồng và hoạt cảnh chú Cuội - chị Hằng. Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, hoạt cảnh và không gian sân khấu đã tạo nên bầu không khí rộn ràng vui tươi cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường tặng quà tới các em thiếu nhi.

Tại Chương trình, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng những phần quà Trung thu tới các em thiếu nhi. Những món quà chứa đựng tình cảm và sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đối với thế hệ măng non, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn yêu thương.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của mùa Trung thu năm nay là Cuộc thi rước đèn Trung thu cấp tỉnh, với sự tham gia của 31 xã, phường. Các mô hình đèn Trung thu được các địa phương đầu tư công phu, thể hiện sự đa dạng trong ý tưởng, phong phú trong cách thể hiện và sáng tạo trong thiết kế của các địa phương, góp phần tạo nên không gian Trung thu nhiều màu sắc tại trung tâm tỉnh.

Các mô hình đèn được diễu hành trong không khí náo nhiệt, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo Nhân dân và thiếu nhi. Những đoàn rước đèn nối tiếp nhau, cùng ánh sáng lung linh, sắc màu đa dạng và hình thức thể hiện phong phú đã tạo nên một đêm hội thực sự sôi động, ấn tượng tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Những mô hình đèn đầy sáng tạo được rước trong đêm hội trăng rằm của tỉnh Thái Nguyên

Từ những chiếc đèn truyền thống đến những chiếc đèn với các mô hình được cách điệu, tạo hình sinh động, mỗi sản phẩm đều mang một vẻ đẹp riêng, góp phần tạo nên không gian Trung thu lung linh, rực rỡ. Qua đó, Nhân dân và các em thiếu nhi có dịp chiêm ngưỡng một "bức tranh" đèn Trung thu đa sắc màu, nơi những giá trị truyền thống được thể hiện bằng những cách làm mới mẻ, sáng tạo.

Tại Chương trình, Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi rước đèn Trung thu cấp tỉnh cho các địa phương xuất sắc với 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích; trong đó, giải Nhất thuộc về xã Điềm Thụy; giải Nhì thuộc về xã La Bằng và phường Bắc Kạn. Ban tổ chức cũng trao giải cho các địa phương đạt giải Cuộc thi trực tuyến sáng tạo đèn Trung thu trên Fanpage Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên - TNGOP.

Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên trong trong đêm hội

Chương trình "Thái Nguyên vui hội trăng rằm 2026" cùng Cuộc thi rước đèn Trung thu cấp tỉnh đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong đêm hội trăng rằm, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần "Mùa trăng yêu thương". Hoạt động không chỉ mang đến sân chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa Trung thu truyền thống, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng người dân, du khách.