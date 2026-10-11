Rộn ràng chương trình mừng Lễ Sene Dolta năm 2026 tại TP Cần Thơ

HNN - Một bận hữu duyên đến với Kuala Lumpur (Malaysia), tôi cùng mấy người bạn háo hức khi đến giờ trải nghiệm với “Dòng sông Ánh sáng” (River of Life - RoL). Nghe hướng dẫn viên giới thiệu chào mời hết sức hấp dẫn, rằng đây là trải nghiệm sông nước nổi tiếng và thu hút du khách nhất tại Kuala Lumpur, nhưng khi đến thực tế, thấy cũng… chẳng có gì ghê gớm. Chẳng qua từ điểm giao giữa sông Klang và sông Gombak, người Mã đã cải tạo thành không gian nghệ thuật ngoài trời để du khách có nơi đi dạo ven sông, chiêm ngắm những công trình cổ kính hòa lẫn hiện đại, check-in cùng cảnh sương mù kết hợp hiệu ứng ánh sáng nhân tạo… Vậy mà khách nhiều tấp nập. Không phải ganh tị, nhưng tôi thực lòng mà nghĩ mấy khúc sông này thì cũng như sông Đông Ba của Huế thôi. Nếu đầu tư chỉnh trang, tổ chức sắp đặt lại thì khả năng Huế cũng đâu thua kém.