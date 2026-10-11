Văn hóa

Rộn ràng chương trình mừng Lễ Sene Dolta năm 2026 tại TP Cần Thơ

Sáng 11/10/2026, tại Chùa Đay Om Pu (xã Gia Hòa), thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp mừng Lễ Sene Dolta năm 2026 với chủ đề “Gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh đoàn kết, kiến tạo tương lai”. Hoạt động nhằm lan tỏa không khí rộn ràng, đầm ấm của ngày lễ lớn đến với đông đảo đồng bào Khmer.

Báo Tin Tức TTXVN
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Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu chúc mừng Lễ Sene Dolta năm 2026 tại chương trình.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu chúc mừng Lễ Sene Dolta năm 2026 tại chương trình.

Tiết mục nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện các nghi thức truyền thống mừng Lễ Sene Dolta.

Tiết mục nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện các nghi thức truyền thống mừng Lễ Sene Dolta.

Tiết mục múa nghệ thuật truyền thống do các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ biểu diễn, mang đến không khí rộn ràng, tươi vui cho chương trình.

Tiết mục múa nghệ thuật truyền thống do các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ biểu diễn, mang đến không khí rộn ràng, tươi vui cho chương trình.

Không gian văn hóa rộn ràng, đầy màu sắc với các tiết mục nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer tại chương trình mừng Lễ Sene Dolta.

Không gian văn hóa rộn ràng, đầy màu sắc với các tiết mục nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer tại chương trình mừng Lễ Sene Dolta.

Đại diện các đơn vị đồng hành trao quà cho các hộ dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện các đơn vị đồng hành trao quà cho các hộ dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Hội Khuyến học thành phố trao học bổng cho học sinh vượt khó, học tốt là đồng bào Khmer.

Đại diện Hội Khuyến học thành phố trao học bổng cho học sinh vượt khó, học tốt là đồng bào Khmer.

Trung Kiên/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ron-rang-chuong-trinh-mung-le-sene-dolta-nam-2026-tai-tp-can-tho-post1393293.html