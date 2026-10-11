Rộn ràng chương trình mừng Lễ Sene Dolta năm 2026 tại TP Cần Thơ
Sáng 11/10/2026, tại Chùa Đay Om Pu (xã Gia Hòa), thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp mừng Lễ Sene Dolta năm 2026 với chủ đề “Gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh đoàn kết, kiến tạo tương lai”. Hoạt động nhằm lan tỏa không khí rộn ràng, đầm ấm của ngày lễ lớn đến với đông đảo đồng bào Khmer.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ron-rang-chuong-trinh-mung-le-sene-dolta-nam-2026-tai-tp-can-tho-post1393293.html