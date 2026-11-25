Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức chương trình 'MEET VIETNAM' nhân Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp)

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương nhấn mạnh ý nghĩa của việc lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, gắn với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm tôn vinh và đề cao các giá trị văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong dòng chảy lịch sử bảo vệ, xây dựng và phát triển của đất nước.

Chương trình “MEET VIETNAM” tại Hy Lạp được tổ chức hưởng ứng chuỗi hơn 400 hoạt động, sự kiện trong dịp này nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đại sứ khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là một sứ giả góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục ca múa nhạc do cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp biểu diễn. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp)

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương cũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương và những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa ẩm thực, khi có ngày càng nhiều nhà hàng Việt Nam được mở tại Hy Lạp để giới thiệu các món ăn được yêu thích tới người dân sở tại và khách du lịch quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là quảng bá ẩm thực và các tiết mục ca múa nhạc do cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp biểu diễn. Những tà áo dài truyền thống, lời ca, điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc đã tạo nên không khí giao lưu văn hóa ấm áp, gần gũi.

Chương trình “MEET VIETNAM” để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm tốt đẹp của bạn bè Hy Lạp với Việt Nam. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp sum vầy và hòa với không khí ngày hội tại quê hương, nêu cao bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết, tăng cường, thúc đẩy giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hy Lạp.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)