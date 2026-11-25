Tiết mục múa - hoạt cảnh “Pleiku miền đất huyền thoại” do vũ đoàn Duyên Việt biểu diễn, thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình gồm 16 tiết mục, được dàn dựng thành 3 chương gồm: “Pleiku - Miền ký ức”, “Pleiku - Sắc màu hội tụ” và “Pleiku - Khát vọng vươn xa”.

Mở đầu là chương “Pleiku - Miền ký ức” với tiết mục múa - hoạt cảnh “Pleiku miền đất huyền thoại” do vũ đoàn Duyên Việt biểu diễn. Tiếp đó, ca khúc “Pleiku chưa xa đã nhớ” qua phần trình bày của ca sĩ Tường Vy mang đến những giai điệu giàu tình cảm về phố núi.

Không gian nghệ thuật tiếp tục với tiết mục hòa tấu nhạc cụ “Pleiku vào hội” và bài hát dân ca “Ru con” do 20 nghệ nhân làng Ơp (phường Pleiku) biểu diễn. Bên cạnh đó, nhóm Pleimer Town mang đến liên khúc “Đôi chân trần - Về nghe gió kể”, góp thêm những giai điệu hiện đại cho chương trình.

Ở chương “Pleiku - Sắc màu hội tụ”, khán giả được thưởng thức trích đoạn hát bội “Kim Ngọc kỳ duyên” do nghệ sĩ Hoàng Việt và Kiều My thể hiện. Tiếp đến là tiết mục đàn hát “Đại ngàn chạm biển xanh” của nhóm Pleimer Town, màn nhảy mashup “Alpha - Chain Hanglow – Telephone” do nhóm B Dance biểu diễn và tiết mục “Hội đánh bài chòi dân gian” với sự tham gia của các nghệ sĩ Hoàng Việt, Kiều My và Diễm Thi.

Khép lại đêm nghệ thuật là chương “Pleiku - Khát vọng vươn xa” với các tiết mục đàn hát do nhóm Pleimer Town thể hiện, gồm: “Dòng thời gian”, “Việt Nam tôi”, “Đôi mắt Pleiku”, “Phép màu”, “Một đêm say”, “Việt Nam ơi” và “Có hẹn với thanh xuân”. Các ca khúc mang đến sắc màu trẻ trung, đồng thời thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.