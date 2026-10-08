Rộn ràng chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao đồng bào dân tộc Mông giữa lòng Điện Biên

Loạt hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc

Theo chương trình, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc năm 2026 được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên, với chuỗi hoạt động trải dài trong 3 ngày.

Mở đầu chương trình vào chiều 9/10, từ 15h30 đến 17h, đại biểu tham dự sẽ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông sẽ được trình diễn tại Ngày hội

Trước đó, từ 7h30 đến 8h cùng ngày, các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội sẽ được khai mạc tại sân khấu Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ.

Điểm nhấn của ngày khai mạc là Lễ khai mạc Ngày hội diễn ra lúc 20h tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ. Chương trình kéo dài khoảng 90 phút và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8; các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình địa phương tiếp sóng theo phương án phối hợp.

Trong khuôn khổ Ngày hội, từ ngày 9 đến 11/10, không gian Phố đi bộ Mường Thanh sẽ diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu, trình diễn văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.

Nổi bật là chương trình trình diễn nghệ thuật khèn Mông, giới thiệu nghệ thuật truyền thống, liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông.

Các hoạt động được tổ chức nhằm tạo không gian để những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông được giới thiệu trực tiếp đến công chúng.

Trải nghiệm văn hóa từ đời sống đến ẩm thực

Cùng với các chương trình biểu diễn, Ngày hội bố trí nhiều không gian trưng bày và trải nghiệm tại Phố đi bộ Mường Thanh.

Tại đây, người dân và du khách có thể tham quan không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống, tìm hiểu ẩm thực của dân tộc Mông; đồng thời tham quan chuyên đề “Đặc trưng văn hóa dân tộc Mông trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Các gian trưng bày cũng giới thiệu sản phẩm văn hóa, sản vật và những sản phẩm OCOP tiêu biểu của các xã, phường thuộc tỉnh Điện Biên. Qua đó, các giá trị văn hóa gắn với đời sống, sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng được giới thiệu trong cùng một không gian.

Một số hoạt động trải nghiệm dân gian cũng được tổ chức như giã bánh dày, đánh yến, đu quay, xay ngô và các trò chơi dân gian, giúp du khách có thêm cơ hội trực tiếp tham gia và tìm hiểu đời sống văn hóa truyền thống.

Giã bánh dày - một trong những phong tục đậm nét của đồng bào dân tộc Mông

Bên cạnh hoạt động văn hóa, chương trình thể thao và trò chơi dân gian được tổ chức tại sân vận động và Phố đi bộ Mường Thanh trong thời gian từ ngày 9 đến 11/10.

Các nội dung thi đấu gồm 6 môn: bóng đá nữ 7 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao. Điều lệ và lịch thi đấu từng môn do Ban Tổ chức ban hành.

Kết nối văn hóa với du lịch cộng đồng

Một trong những hoạt động đáng chú ý của Ngày hội là chương trình tham quan, trải nghiệm bản du lịch văn hóa dân tộc Mông tại bản Tù Lu - Tìa Ló, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên.

Hoạt động diễn ra từ 7h đến 11h ngày 11/10, tạo điều kiện để đại biểu và du khách tìm hiểu không gian văn hóa Mông ngay tại cộng đồng, thay vì chỉ trải nghiệm thông qua các chương trình biểu diễn tại khu vực trung tâm.

Qua các hoạt động, những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Mông được giới thiệu từ nghệ thuật khèn, trang phục, trò chơi dân gian đến ẩm thực, sản vật và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, con người và những sản phẩm văn hóa, kinh tế đặc trưng của các địa phương trong tỉnh Điện Biên.

Ngày hội sẽ được bế mạc, tổng kết vào 20h ngày 11/10 tại Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, khép lại chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm kéo dài 3 ngày.