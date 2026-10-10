Rộn ràng các hoạt động văn hóa, thể thao tại Lễ hội Katê

Thi đội lu nước tại hội thao chào mừng lễ hội Katê năm 2026

Sôi nổi các trò chơi dân gian và hội thao

Hội thao chào mừng lễ hội diễn ra rộn ràng với 3 môn thi đấu mang đậm nét văn hóa bản địa: đội nước nữ, nhảy bao bố và kéo co. Chương trình thu hút các vận động viên do các địa phương vùng đồng bào Chăm cử đến, cùng sự tham gia ngẫu hứng của du khách trực tiếp đăng ký tại khu vực thi đấu.

Đáng chú ý, môn thi đội lu nước dành riêng cho nữ đã tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt. Trong thời gian 5 phút, người chơi phải đội lu nước trên đầu, di chuyển quãng đường 20m không được dùng tay đỡ để chắt nước vào lu đích. Sự khéo léo trong việc giữ thăng bằng đã mang lại chiến thắng cho chị Thạch Thị Mỹ Duyên (đội xã Phước Hữu).

Phần thi nhảy bao bố đem lại nhiều tiếng cười

Thi đội lu nước trong trang phục Chăm truyền thống

Đỗ nước từ bình gốm vào thùng sau chặng thi

Không chỉ có các vận động viên địa phương, nhiều du khách lần đầu trải nghiệm cũng tỏ ra hào hứng. Chị Châu Nhất Long Phi (phường Bảo An) chia sẻ, dù gặp sự cố nhỏ trong lần đầu thử sức nhưng chị vẫn rất vui và hứa hẹn sẽ tiếp tục tham gia vào mùa lễ hội sau để hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của người Chăm.

Nét chữ Chăm giữ truyền thống dân tộc

Bên cạnh các hoạt động thể thao, Hội thi viết chữ Chăm dành cho thiếu nhi, học sinh với chủ đề “Sáng nét chữ – Giữ hồn Chăm” cũng được tổ chức tại khuôn viên di tích.

Chữ viết của đồng bào Chăm là minh chứng sinh động cho chiều sâu lịch sử, tư duy và bản sắc văn hóa lâu đời. Không chỉ phục vụ giao tiếp hay ghi chép kinh sách, chữ Chăm còn là nơi lưu giữ hồn cốt và truyền thống qua nhiều thế hệ.

Hội thi viết chữ Chăm dành cho thiếu nhi, học sinh với chủ đề “Sáng nét chữ – Giữ hồn Chăm”

Hội thi là sân chơi ý nghĩa giúp thế hệ trẻ rèn luyện kỹ năng, trau dồi vốn hiểu biết về ngôn ngữ mẹ đẻ, từ đó khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản. Đây cũng là dịp đề cao vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác trao truyền tiếng nói, chữ viết Chăm cho thế hệ tương lai.