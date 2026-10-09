Rộn ràng các hoạt động chào mừng Lễ hội Katê tại xã Phước Hữu

Ngày 9-10, tại xã Phước Hữu diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Lễ hội Katê năm 2026. Từ nghi thức rước y trang trang nghiêm đến những màn múa đồng diễn rộn ràng, không khí ngày hội lan tỏa khắp các làng Chăm, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đoàn rước y trang Pô Inư Nưgar diễu hành qua thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu trong không khí rộn ràng của Lễ hội Katê năm 2026.

Đông đảo người dân theo sau đoàn rước y trang Pô Inư Nưgar tại thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu.

Mở đầu là lễ rước y trang từ xã Phước Hà về thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu. Đoàn rước có sự tham gia của các chức sắc, Ban phong tục cùng đông đảo đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trong trang phục truyền thống. Dọc đường đoàn đi qua, người dân tập trung hai bên đường, háo hức đón đoàn rước.

Trong không khí thành kính xen lẫn niềm vui ngày hội, đoàn đưa y trang về Đền trong để thực hiện nghi thức tiếp nhận theo phong tục, tiếp nối nét đẹp tín ngưỡng được cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tiếp đó, tại Nhà Văn hóa Chăm thôn Hữu Đức, UBND xã Phước Hữu tổ chức chương trình chào mừng Lễ hội Katê năm 2026. Các đại biểu tham quan không gian trưng bày, triển lãm, nghe đọc thư chúc mừng lễ hội. Không khí trở nên sôi động với màn múa đồng diễn tại sân vận động thôn Hữu Đức. Trong tiếng nhạc rộn ràng, từng hàng người hòa nhịp theo các động tác múa truyền thống, tạo nên bức tranh đầy màu sắc, thể hiện niềm vui, sự gắn kết cộng đồng trong dịp lễ hội. Tại thôn Hậu Sanh, hoạt động múa tập thể cũng diễn ra sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng của người dân.

Màn múa đồng diễn mừng đoàn rước y trang Pô Inư Nưgar tại Sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu.

Đông đảo người dân theo dõi các hoạt động chào mừng Lễ hội Katê năm 2026 tại Sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu.

Các đại biểu, du khách và người dân tham quan không gian trưng bày, triển lãm tại chương trình chào mừng Lễ hội Katê năm 2026 ở xã Phước Hữu.

Trước đó, từ ngày 5-10, các thôn trên địa bàn xã đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao, trò chơi dân gian như: Bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, đội nước, nhảy bao bố, bịt mắt đập lu. Những cuộc tranh tài cùng tiếng reo hò cổ vũ đã góp phần khuấy động không khí lễ hội, tạo sân chơi vui tươi, gắn kết người dân các khu dân cư.

Tối 9-10, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn nghệ chào mừng Katê sẽ tiếp tục được tổ chức tại sân vận động thôn Hữu Đức, Đền trong và thôn Hậu Sanh; trong đó có hoạt động giao lưu văn nghệ với đoàn Raglai xã Phước Hà, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc.

Ngày 10-10, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn sẽ tiếp tục thực hiện các nghi lễ truyền thống tại Đền ngoài (Đền Pô Inư Nưgar) và Tháp Pôrômê.

Chuỗi hoạt động góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của Lễ hội Katê, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng.