Rộn ràng các chương trình ưu đãi mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Ảnh: Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến đầu tháng 11, cả nước đã chuẩn bị 406 chương trình, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Cả 34 tỉnh, thành phố đều đã ban hành kế hoạch triển khai, với nhiều sự kiện được tổ chức tại các không gian công cộng, di tích lịch sử, thiết chế văn hóa và khu vực sinh hoạt cộng đồng.

Tại Hà Nội, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tập trung từ ngày 21 - 24/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra sáng 21/11 tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, với các hoạt động dâng hương, diễu hành di sản và biểu diễn nghệ thuật. Bên cạnh các sân khấu, Hà Nội tổ chức những không gian giới thiệu làng nghề, phố nghề, triển lãm văn hóa và ứng dụng công nghệ số.

Điểm nhấn tại Thủ đô là chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ, đón 50.000 khán giả, trong đó Hà Nội dành tặng 38.000 vé miễn phí cho nhân dân.

Theo đó, hình tượng trống đồng, chim Lạc cùng các loại hình âm nhạc dân gian ba miền như ca trù, quan họ, tiếng đàn tính, cồng chiêng, ví, giặm, nhã nhạc và đờn ca tài tử được khai thác, kết hợp với âm sắc nhạc cụ dân tộc, dàn nhạc giao hưởng, hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu 3D Mapping. Sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại hứa hẹn góp phần làm mới cách tiếp cận và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Sân khấu hoành tráng tại Concert Quốc gia “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh BTC

Tại TP.HCM, nhiều hoạt động được tổ chức trong lĩnh vực nhiếp ảnh, âm nhạc, văn học và nghệ thuật công cộng. Lễ hội nhiếp ảnh quốc tế với chủ đề TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 24/11 tại công viên Lê Văn Tám, Đường sách Nguyễn Văn Bình, đường Đồng Khởi và một số không gian khác.

Ngày 23/11, Liên hoan Âm nhạc quốc tế HOZO 2026 dự kiến có sự kiện khởi động tại công viên bờ sông Sài Gòn. Thành phố cũng lên kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật trình chiếu ánh sáng 3D Mapping tại khu vực phía trước trụ sở UBND TPHCM, giới thiệu những hình ảnh về lịch sử và văn hóa bằng công nghệ trình chiếu hiện đại.

Ở miền Trung, TP. Huế tổ chức chuỗi hoạt động từ ngày 22 - 24/11, giới thiệu nghệ thuật bài chòi, áo dài, nghề thủ công, ẩm thực truyền thống và các giá trị di sản cố đô. Triển lãm thơ vua Thiệu Trị ứng dụng công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế là một trong những hoạt động đáng chú ý. Đà Nẵng dự kiến tổ chức trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn vào ngày 23/11, tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật ngày 24/11.

Tại Khánh Hòa, đêm nghệ thuật Thanh âm quê hương dự kiến diễn ra tối 22/11 tại quảng trường 16 Tháng 4 (Phan Rang, Khánh Hòa) kết hợp các hoạt động trải nghiệm văn hóa Chăm. Ở khu vực Nam Bộ, Vĩnh Long tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 18-24/11, gắn với lễ hội Ok Om Bok và hoạt động đua ghe Ngo của đồng bào Khmer…

Ngày 23/11, Liên hoan Âm nhạc quốc tế HOZO 2026 dự kiến có sự kiện khởi động tại công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Hozo Music Festival

Nhân dịp này, các đơn vị nghệ thuật sân khấu lớn tại Hà Nội và TP.HCM cũng đồng loạt công diễn nhiều vở kịch hấp dẫn, mang đến không gian văn hóa phong phú phục vụ công chúng khán giả.

Tại Hà Nội, NSƯT. Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, cho biết chuỗi hoạt động hưởng ứng của đơn vị sẽ diễn ra sôi nổi từ 22/11 - 29/11. Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức các tác phẩm sân khấu đặc sắc như Hồn Trương Ba, da hàng thịt, công diễn vào lúc 20h các ngày 22 và 28/11.

Cùng chung không khí hào hứng đó, Nhà hát Kịch Việt Nam mang tới chương trình tri ân đặc biệt với nhiều ưu đãi, giảm giá 20% và chính sách tặng vé cho các sản phẩm nghệ thuật trong suốt tháng 11/2026. Mở màn là vở kịch Mặt nạ người của tác giả Nguyễn Đăng Chương. Tiếp theo, hài kịch dân gian Nghêu, Sò, Ốc, Hến, vở kịch Điều còn lại và vở kịch Ảo ảnh sẽ lần lượt sáng đèn.

Hòa cùng chuỗi hoạt động văn hóa ý nghĩa này, Nhà hát Kịch Hà Nội dành tặng khán giả các suất diễn hoàn toàn miễn phí với tác phẩm Huyền tích Hồ Gươm. Các suất diễn diễn ra vào lúc 2h30 ngày 21/11, cùng 2 suất diễn vào 9h và 14h30 ngày 22/11.

Tại TP.HCM, NSND. Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B, cho biết sẽ diễn kịch xã hội, gia đình Ái tình ngoài hôn nhân (ngày 22/11) và Ngôi nhà thiếu đàn bà (ngày 28/11) trong tuần của Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đơn vị cũng sẽ triển khai chương trình khuyến mãi mua 2 vé tặng 1 vé trong tháng 11, áp dụng với toàn bộ khán giả.

Vở kịch Ảo ảnh sẽ sáng đèn tại Nhà hát Kịch Việt Nam vào ngày 28/11. Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam

Mới đây, Bộ Tài chính cũng vừa ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10/11/2026, quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hàng năm tại một số bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia.

Theo đó, các địa điểm được áp dụng chính sách gồm: Di tích lịch sử Dinh Độc Lập (TPHCM); Bảo tàng Hải Dương học (Khánh Hòa); Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội); Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Thái Nguyên); Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội); Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội); Bảo tàng Yersin (Khánh Hòa); Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội); Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) và các vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Tam Đảo (Phú Thọ), Yok Đôn (Đắk Lắk).

Chính sách cũng áp dụng tại 4 vườn quốc gia gồm Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn. Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Ở góc độ kinh tế, việc miễn phí tham quan được các chuyên gia đánh giá sẽ giúp kích cầu du lịch, nhất là đối với các điểm đến có khả năng kết nối với những tuyến, tour tham quan hiện có. Khi chi phí vào cửa được giảm, người dân có thêm động lực lựa chọn bảo tàng, di tích hoặc vườn quốc gia vào lịch trình tham quan.

Sẽ miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hàng năm tại một số bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia. Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Đối với doanh nghiệp lữ hành, đây cũng là dịp để xây dựng những chương trình tham quan chuyên đề, kết nối các bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia với những điểm đến lân cận. Việc kết hợp tham quan với trải nghiệm ẩm thực, tìm hiểu nghề truyền thống và mua sắm sản phẩm địa phương không chỉ làm phong phú hành trình mà còn góp phần lan tỏa lợi ích từ hoạt động du lịch đến cộng đồng.

Về lâu dài, việc duy trì chính sách miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam hàng năm còn góp phần hình thành thói quen tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm di sản trong cộng đồng. Khi được triển khai đồng bộ với hoạt động quảng bá, kết nối sản phẩm du lịch, chính sách không chỉ lan tỏa giá trị văn hóa mà còn tạo thêm cơ hội phát triển cho du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương.