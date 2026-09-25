Rợn người cảnh cụ ông U60 lội sông 'solo' trói cổ cá sấu khổng lồ 7 mét như phim hành động

Theo hãng tin Detik, một con cá sấu dài khoảng 7 mét vừa bị người dân bắt giữ tại khu vực sông Ladongi Jaya, huyện Đông Kolaka, tỉnh Đông Nam Sulawesi, Indonesia.

Trưởng Công an Đông Kolaka, ông AKBP Tinton Yudha Riambodo, xác nhận vào ngày 22/9 rằng người trực tiếp dùng dây thừng bắt con vật là một cư dân 57 tuổi tên Karmuji.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 17h30 ngày 21/9. Thời điểm đó, con trai ông Karmuji là Ujang phát hiện con cá sấu đang nổi trên sông Ladongi nên vội vàng chạy đi báo cho cha mình, người đang làm ruộng tại làng Wunggoloko.

Nhận được tin, ông Karmuji lập tức đến hiện trường. Ông dùng đá ném về phía con cá sấu để khiêu khích khiến nó nổi điên, sau đó trực tiếp lội xuống sông và dùng một sợi dây thừng để khống chế con vật.

Nguồn clip: NĐT

Theo lời kể của ông Tinton, ông Karmuji cùng con trai và những người dân địa phương đã hợp sức kéo con cá sấu lên bờ. Ngay khi đưa lên bờ thành công, con vật đã bị trói chặt các chân và dùng vải che kín mắt nhằm đảm bảo an toàn.

Đến khoảng 20h cùng ngày, ông Karmuji đã trình báo vụ việc cho Sở Cảnh sát Ladongi và Sở Cứu hỏa huyện Đông Kolaka. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường lúc 21h30.

Hiện tại, lực lượng cứu hỏa đang liên lạc với cơ quan kiểm dịch động vật tại Kendari để phối hợp đưa ra phương án xử lý con cá sấu này.