Ngày 16/11, Romelu Lukaku bất ngờ thông báo giã từ đội tuyển Bỉ ở tuổi 33. Tiền đạo này khép lại 16 năm thi đấu quốc tế với 135 lần ra sân và 94 bàn thắng, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển.

Romelu Lukaku thông báo trên tài khoản mạng xã hội: “Suốt 16 năm qua, tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho đội tuyển quốc gia Bỉ. Tôi được trải qua mọi cung bậc cảm xúc, ra sân thi đấu cùng những đồng đội tuyệt vời và biết ơn họ. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các huấn luyện viên đã luôn thúc đẩy và tin tưởng tôi, cho tôi cơ hội giúp đội tuyển Bỉ.

Đây là một hành trình tuyệt vời và tôi đã tận hưởng từng khoảnh khắc. Cảm ơn người hâm mộ vì tình cảm họ đã giành cho chúng tôi. Tôi tự hào vì đại diện cho đất nước của mình trong 4 kì World Cup và 3 kì EURO. Tôi sẽ không bao giờ quên, tôi cảm thấy yên bình khi dừng lại ở thời điểm này”.

Romelu Lukaku giã từ đội tuyển Bỉ.

Romelu Lukaku ra mắt đội tuyển quốc gia Bỉ từ năm 17 tuổi và dừng lại khi bước qua tuổi 33. Anh ghi 94 bàn thắng sau 135 lần ra sân cho đội bóng có biệt danh “Quỷ đỏ”.

Người xếp sau Lukaku trong danh sách ghi bàn là Kevin De Bruyne với 41 pha lập công. Khoảng cách lớn giữa hai cầu thủ cho thấy kỷ lục của Lukaku sẽ không dễ bị phá vỡ.

Lukaku cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu của “thế hệ vàng” bóng đá Bỉ. Dù không giành được danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia, anh góp công giúp “Quỷ đỏ” giành vị trí thứ ba tại World Cup 2018, thành tích tốt nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Quyết định giải nghệ quốc tế của Lukaku được công bố một ngày sau chiến thắng 4-1 của đội tuyển Bỉ trước Italy tại UEFA Nations League. Ở trận đấu này, tiền đạo 33 tuổi phải ngồi dự bị suốt 90 phút.

Lukaku từng là lựa chọn hàng đầu trên hàng công đội tuyển Bỉ trong nhiều năm. Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối sự nghiệp quốc tế, anh không còn duy trì được vị thế bất khả xâm phạm, đặc biệt khi đội tuyển có thêm những lựa chọn mới.

Dù HLV Mark van Bommel vẫn xem Lukaku là một phần trong kế hoạch của mình, tiền đạo sinh năm 1993 quyết định dừng lại, khép lại hành trình kéo dài 16 năm trong màu áo đội tuyển quốc gia.