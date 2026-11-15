Romario nổi giận với Ancelotti: 'Đủ rồi! Thu dọn đồ đạc và đi đi!'

Ancelotti bị truất quyền chỉ đạo trong trận Brazil thua Nhật Bản 2-3 tại Singapore.

“Ancelotti, đủ rồi! Thu dọn đồ đạc và đi đi!”, Romario viết trên mạng xã hội sau trận giao hữu tại Singapore. Cựu tiền đạo Barcelona, hiện là thượng nghị sĩ Brazil, cho rằng Liên đoàn Bóng đá Brazil cần sớm quyết định tương lai của nhà cầm quân người Italy.

Romario vẫn đánh giá Ancelotti là một trong những HLV hàng đầu thế giới, nhưng cho rằng ông chỉ chứng tỏ được tài năng ở cấp CLB. “Hãy trở lại các CLB, nơi ông đã làm nên tên tuổi. Tuyển Brazil không thể tiếp tục mạo hiểm như thế này”, cựu danh thủ viết.

Romario cũng thúc giục Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil Samir Xaud cho thấy ông “có đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định”. Cựu danh thủ lo Brazil sẽ lại gây thất vọng ở World Cup nếu tiếp tục đặt niềm tin vào Ancelotti. “Chúng ta đã chịu quá nhiều ê chề. Không thể mạo hiểm để rồi lại phí thêm một kỳ World Cup”, ông viết.

Nhật Bản ghi bàn quyết định ở phút bù giờ để lần thứ hai trong lịch sử đánh bại Brazil. Trong trận, Ancelotti bị truất quyền chỉ đạo vì liên tục phản ứng với trọng tài về một tình huống phạm lỗi.

Ancelotti tiếp quản tuyển Brazil năm 2025 và được gia hạn hợp đồng đến năm 2030 vào tháng 5/2026. Ông đã chịu nhiều chỉ trích từ khi Brazil bị Na Uy loại ở vòng 1/8 World Cup 2026.